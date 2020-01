Facebook mise beaucoup sur la vente d’espaces publicitaires aux entreprises chinoises

Facebook met sur pied une équipe dédiée à aider les entreprises chinoises dans l’achat d’espaces publicitaires.

Facebook est actuellement interdit en Chine, mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas exploiter son potentiel par d’autres moyens. De nombreuses entreprises chinoises souhaitent utiliser la présence mondiale du géant social et ses puissants outils publicitaires pour devancer la concurrence et élargir leur clientèle, alors Facebook met en place une équipe dédiée à les aider.

La semaine dernière, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a officiellement abandonné les défis annuels, optant pour des objectifs à plus long terme couvrant la prochaine décennie. Parmi eux, il y a la lutte pour donner plus de pouvoir au peuple et une pression pour établir des règles autour de questions qui nous tiennent à cœur, telles que l’intégrité électorale, la confidentialité et la mentalité des plateformes en ligne de Facebook.

Pendant ce temps, il y a beaucoup d’argent sur la table pour ses activités publicitaires, en particulier en Chine. Malgré les critiques de Zuckerberg sur la région et sa tendance à gouverner les grandes platesformes avec la censure et des règles strictes, Facebook construit une nouvelle équipe d’ingénieurs à Singapour qui se consacrera uniquement à la conduite de ses activités publicitaires en Asie du Sud-Est.

Reuters note que le plus grand défi sera de développer des outils d’achat d’annonces que les clients chinois pourront utiliser pour surmonter les restrictions Internet imposées par le gouvernement. La Chine est la deuxième source de revenus après les États-Unis, Facebook vendant environ 5 milliards de dollars d’espace publicitaire dans la région.

Bien que Zuckerberg ne soit pas en mesure d’exploiter Facebook en Chine, des entreprises, comme le propriétaire de TikTok, ByteDance, ont utilisé les outils publicitaires de Facebook pour se propager à un public mondial. Au deuxième semestre 2019, ByteDance a pris la décision de créer sa propre entreprise de publicité afin de concurrencer Facebook.

Pourtant, cela laisse de nombreuses petites startups qui ont besoin de la puissance de Facebook pour atteindre la visibilité dans un paysage mondial surpeuplé. Selon Raggy Lau, qui dirige une petite agence de publicité en Chine, au service de 30 entreprises, Facebook verra une demande importante pour ses outils publicitaires cette année et au-delà.