Wi-Fi 6E : qu’est-ce que c’est et en quoi est-il différent du Wi-Fi 6 ?

Avant l’ouverture du CES 2020, la WiFi Alliance a annoncé l’arrivée d’un nouveau standard WiFi 6 GHz plus rapide, le Wi-Fi 6E.

La Wi-Fi Alliance a annoncé ce mois-ci un nouveau standard pour certains équipements Wi-Fi 6 non encore commercialisés. Ces appareils seront étiquetés Wi-Fi 6E. Mais qu’est-ce que le Wi-Fi 6E et qu’est-ce qui le différencie du terme plus simple Wi-Fi 6 ?

Wi-Fi 6 est la prochaine génération de protocole de routeur sans fil. Également connu sous le nom de 802.11ax ou AX Wi-Fi, le nouveau standard offre des améliorations par rapport au 802.11ac actuel. Il cherche principalement à surmonter les problèmes de congestion causés lorsque plusieurs appareils sont connectés dans une maison, y compris les gadgets IoT, utilisent le même signal.

Le nouveau standard sera capable de fonctionner sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et, éventuellement, sur des bandes de 1 GHz et 6 GHz. Étant donné que le spectre 6 GHz offre des avantages importants, la Wi-Fi Alliance estime que les appareils capables d’utiliser la bande plus large devraient avoir une désignation différente pour les rendre plus faciles à identifier.

En bref, Wi-Fi 6E est le nom d’une nouvelle extension de la norme Wi-Fi 6 existante pour signifier qu’elle est capable de prendre en charge les toutes nouvelles fréquences 6 GHz. Cela ajoutera plus de spectre, des débits plus élevés et une latence plus faible.

« La Wi-Fi Alliance introduit une nouvelle terminologie pour distinguer les futurs appareils Wi-Fi 6 capables de fonctionner à 6 GHz, une partie importante du spectre sans licence qui pourrait bientôt être mise à disposition par les régulateurs du monde entier », a annoncé la Wi-Fi Alliance. «Le Wi-Fi 6E apporte un nom industriel commun aux utilisateurs du Wi-Fi pour identifier les appareils qui offriront les fonctionnalités et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de données plus rapides, étendus dans la bande des 6 GHz. «

Le Wi-Fi standard est confronté à une pénurie de spectre, car si le nombre croissant d’appareils utilisés dans le monde et l’ajout de 6 GHz aideront à atténuer ce problème. Cependant, les régulateurs doivent encore approuver pleinement l’utilisation de la bande. Une fois autorisé, le 6 GHz facilitera la croissance continue du Wi-Fi, ainsi que d’autres avantages tels que des canaux plus larges et moins d’interférences avec les anciens périphériques Wi-Fi 4 (802.11n) et Wi-Fi 5.

Les analystes prévoient que l’approbation entraînera l’adoption rapide de la bande par les fabricants d’équipements.

L’impact du Wi-Fi 6E se fera vraiment sentir dans les zones très encombrées. Les routeurs auront des canaux plus larges avec lesquels travailler pour accueillir plus d’appareils à des débits plus élevés.

Selon certains OEM, l’adoption du 6Ghz devrait également apporter plus d’innovation dans les produits connectés. « Cette bande de spectre, couplée au Wi-Fi, alimentera de nouvelles expériences de consommation sur les smartphones, les appareils de réalité augmentée/virtuelle et les appareils portables que nous n’avons même pas encore inventés », a déclaré Vijay Nagarajan, vice-président de Broadcom.