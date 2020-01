Un Modder convertit le contrôleur WaveBird GameCube en JoyCon pour Switch

Un modder talentueux et passionné a décidé de créer une manette très similaire à la Wavebird originale pour la Switch.

Un modder qui se fait appeler Shank a créé un ensemble des JoyCon pour la Nintendo Switch qui ressemblent au contrôleur Wavebird de la GameCube.

Il a utilisé les circuits internes d’un véritable ensemble de JoyCon, donc son mod a toutes les fonctionnalités des contrôleurs Nintendo Switch sauf le capteur infrarouge. A part ça, ils fonctionnent comme prévu. Ils ont même les petits boutons sur la partie connecteur pour les utiliser latéralement dans les jeux à deux joueurs.

Shank a également créé une section centrale pour les réunir. Ce connecteur le convertit essentiellement en une manette GameCube WaveBird qui fonctionne avec la Nintendo Switch.

Le châssis a été créé à l’aide d’une manette WaveBird d’origine, qui est la manette sans fil GameCube de Nintendo. Il va sans dire que Frankensteiner les deux contrôleurs ensemble n’était pas aussi simple que d’éviscérer le WaveBird, de le scier en deux, de gifler les cartes JoyCon et de coller sur les connecteurs.

Shank a dû modifier l’intérieur du contrôleur avec des pièces imprimées en 3D pour pouvoir monter les composants JoyCon. Il a également dû surmonter plusieurs autres obstacles, notamment la conversion numérique des boutons analogiques de la tranche de la WaveBird. L’ensemble du projet lui a pris plusieurs mois.

I made the gamecube joycons we all wish existed. This isn't concept art, these are real and fully functional. pic.twitter.com/266tiYmzsG

— Shank (@ShankMods) January 11, 2020