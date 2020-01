Galaxy S20: fuite de la fiche technique et images du prochain Samsung haut de gamme

La fiche technique et des images du prochain Samsung haut de gamme, le Galaxy S20, ont fuité sur le web.

Le téléphone anciennement connu sous le nom de Galaxy S11 est apparu dans plusieurs fuites ces dernières heures, confirmant apparemment de nombreux rapports précédents sur le successeur du Galaxy S10. Nous avons vu des photos divulguées d’un véritable Galaxy S20 + dans la nature, ainsi que des références qui ont révélé que le S20 ne battra pas le dernier iPhone en termes de performances globales. En plus de cela, quelques insiders bien connus ont révélé plus de détails sur les spécifications du Galaxy S20.

Images du Galaxy S20

Après des mois de rumeurs et de fuites qui ont révélé de nombreux détails sur le premier flagship de Samsung en 2020, nous avons enfin des photos réelles de l’une des versions du Galaxy S20 qui seront dévoilées le mois prochain. Plus précisément, nous y voyons le Galaxy S20 +, qui ne sera pas la meilleure version du Galaxy S20 à acheter cette année – les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra seront les successeurs des Galaxy S10e, Galaxy S11 et Galaxy S11 + , respectivement. En d’autres termes, le S20 + sera la version premium la moins chère de la nouvelle série Galaxy S, tandis que le Galaxy S ordinaire sera le modèle le plus abordable.

Le téléphone dans les images ci-dessous ressemble beaucoup au rendu du Galaxy S20 que nous avons vu il y a quelques mois. Tout d’abord, le rendu ci-dessous confirme le nom de la nouvelle série Galaxy S. Encore une fois, c’est le Galaxy S20 au lieu du Galaxy S11, et cet appareil particulier est compatible avec la 5G:

S20+ 5G looks absolutely insane pic.twitter.com/0vppZ65wys — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 12, 2020

Sur le côté droit du téléphone, on trouve une bascule de volume et un bouton d’alimentation. Il n’y a toutefois pas de bouton Bixby contrairement à la précédente série de Samsung S10.

Concernant, l’écran Infinity-O, ce dernier est beaucoup moins incurvé qu’auparavant. La source XDA Developpers a déclaré que l’écran semblait être plat, presque similaire au Pixel 2 XL. Samsung semble également avoir choisi un écran 2.5D au lieu de son verre incurvé habituel.

Ice Universe a publié ce qui semblait être un tweet cryptique, révélant que la configuration standard d’un appareil inclurait 12 Go de LPDDR5. Pour quiconque le suivant, il aurait dû être clair qu’il s’agissait d’une référence au Galaxy S20, qu’Ice a ensuite confirmé en réponse au fil.

Tous les téléphones Galaxy S20 seront livrés avec 12 Go de RAM à bord, a-t-il déclaré. On ne sait pas s’il a obtenu ses données de l’indice de référence divulgué ou d’une autre source. Ce qui semble clair, cependant, c’est que 12 Go de mémoire ne suffiront pas pour que le nouveau téléphone de Samsung batte l’iPhone 11 lors des tests de vitesse.

The standard configuration:12GB LPDDR5 — Ice universe (@UniverseIce) January 13, 2020

Par ailleurs, Ishan Agarwal, une source réputée pour les leaks, a partagé certaines des spécifications du Galaxy S20 sur Twitter. Dans une paire de tweets, Agarwal a affirmé qu’il avait des confirmations pour quelques fonctionnalités rumeurs du S20:

Confirmations for the Galaxy S20 Series! The S20 Ultra 5G will indeed have 108MP Main Camera with Periscope Camera that will allow up to astonishing 100X of Hybrid Zoom. S20 and S20+ will continue with 12MP, 6.2 and 6.7” Dynamic AMOLED, respectively. (1/2https://t.co/bRiuKw9Owx — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 13, 2020

Selon lui, le Galaxy S20 Ultra 5G aura un appareil photo principal de 108 mégapixels et un appareil photo périscope. Combinés, les deux prendront en charge le zoom hybride 100x. Les Galaxy S20 et S20 +, quant à eux, comporteront des objectifs principaux de 12 mégapixels et des écrans OLED de 6,2 pouces et 6,7 pouces, respectivement. Les trois téléphones devraient comporter des écrans 120 Hz, suggère Agarwal.

Le Galaxy S20 le plus abordable embarquera une batterie intégrée de 4000 mAh, a-t-il déclaré dans un deuxième tweet, sans révéler les détails de la batterie pour les deux autres appareils:

(2/2) The standard Samsung Galaxy S20 will have a 4000mAH Battery which should be sufficient but can raise some doubts as all three phones possibly have a QHD+ 120hz Display(?). I’m very excited for the Ultra specifically, it has still not been accurately leaked! 😀 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 13, 2020

Comme pour le rapport sur les photos divulguées qui portait principalement sur les Galaxy S20 et S20 +, le S20 Ultra est toujours un mystère. Agarwal n’a pas de capture photo ni de taille de batterie pour l’appareil haut de gamme de la nouvelle gamme de smartphones. Samsung dévoilera la série Galaxy S20 et le téléphone Galaxy Z Flip le 11 février.