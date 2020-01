Tetris revient sur Android et iOS après la fermeture de la version d’EA

Electronic Arts abandonne ses jeux Tetris sur mobile, N3twork annonce une version sous licence officielle.

Quelques jours seulement après qu’EA a annoncé la fermeture de ses jeux mobiles Tetris le 21 avril, le nouveau développeur Tetris N3twork a publié une version sous licence officielle du célèbre jeu de puzzle pour Android et iOS. Il est déjà disponible en téléchargement gratuit aujourd’hui.

La nouvelle application N3twork n’est pas l’application Tetris Royale à 100 joueurs sur laquelle le développeur travaille également; c’est plutôt un jeu Tetris mobile extrêmement basique. «Nous lançons Tetris avec un mode de jeu solo traditionnel, mais nous voulons que les fans sachent que nous leur avons tellement plus en réserve, et ce n’est que le fondement d’une incroyable expérience d’application Tetris que nous construisons à N3twork », commenté le PDG Neil Young.

Contrairement à l’ancienne application d’Electronic Arts, il existe un seul mode (pour Tetris classique) et une poignée de skins alternatifs. Il existe également des publicités, bien qu’un achat unique de 4,99 € les supprime. Ce n’est pas exactement une itération révolutionnaire de la série, mais si vous voulez simplement jouer à Tetris pendant votre trajet, cela fera le travail.

L’histoire de Tetris sur les smartphones, en particulier l’iPhone, reflète en grande partie les tendances du jeu mobile en général. EA (qui, jusqu’à récemment, détenait la licence pour les jeux officiels de Tetris) a sorti Tetris pour iOS en 2008 pour la première fois pour 9,99 €. Il n’y avait pas de publicités ou d’achats in-app ennuyeux; vous avez payé et vous pouvez ensuite jouer à Tetris.

En 2011, EA a retiré cette application originale de la boutique et l’a remplacée par une nouvelle version (toujours payante) qui ajoutait de nouvelles fonctionnalités et modes de jeu, mais elle était remplie d’achats intégrés. Cette version serait en fait un signe avant-coureur pour l’avenir du jeu mobile, offrant des devises achetables et des abonnements mensuels et annuels. Une version gratuite de cette application serait également introduite plus tard dans l’année, avec des annonces ajoutées.

Mais avec EA apparemment hors des affaires de Tetris, c’est une nouvelle ère pour la série sur les appareils mobiles. Avec le lancement du nouveau Tetris 2019 (ainsi que du prochain Tetris Royale), nous commençons à voir à quoi ressemble la vision de N3twork de la franchise.