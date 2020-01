Samsung lance le Galaxy XCover Pro, un smartphone robuste avec une batterie amovible

Samsung annonce le Galaxy XCover Pro, un smartphone tout-terrain avec une batterie généreuse amovible.

Rappelez-vous le bon vieux temps où les téléphones étaient faits pour durer et avaient des batteries que vous pouviez retirer ? Samsung s’en souvient.La société a discrètement lancé un nouveau combiné Galaxy qui rejoint sa gamme d’appareils robustes tout en bénéficiant d’une batterie amovible de 4050 mAh.

De nos jours, avec leurs châssis fragiles recouverts de verre, de nombreux smartphones se cassent à la moindre petite chute. Le nouveau XCover Pro, cependant, n’est pas aussi facile à détruire, grâce à sa certification militaire américaine MIL-STD-810 et indice de résistance à l’eau / à la poussière IP68.

Contrairement à de nombreux smartphones robustes, le successeur du Galaxy XCover 4 possède de nombreuses fonctionnalités provenant des terminaux modernes. Il y a un grand écran LCD de 6,3 pouces avec un rapport d’aspect de 20: 9 et une encoche de perforation dans le coin supérieur gauche.

Les composants internes du XCover Pro comprennent un chipset Exynos 9611 octa-core de milieu de gamme, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire extensible via une carte microSD. Il abrite un capteur photo principal de 25 mégapixels accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, le poinçon renferme un capteur de 13 mégapixels et un lecteur d’empreintes digitales capacitif dans le bouton d’alimentation.

Comme ce téléphone est conçu pour être utilisé dans des environnements hostiles, il est livré avec deux boutons programmables qui contrôlent la lampe de poche ou pour créer des messages texte via la voix. Mais l’aspect le plus convaincant pour de nombreuses personnes pourrait être la batterie amovible, ce que nous voyons rarement de nos jours.

Le Galaxy XCover Pro, qui est livré avec Android 9 Pie mais pourrait recevoir une future mise à jour d’Android 10, sera lancé en Europe le mois prochain pour environ 500 euros. Aucune information n’a filtré sur une sortie aux États-Unis.