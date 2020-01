Netflix : les nouveautés séries et films de Janvier 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour débuter 2020.

Netflix est peut-être le numéro 1 sur le marché du streaming pour le moment, mais le service doit faire face à une concurrence de plus en plus féroce. Et entre Apple TV+, Amazon Prime Video ou même Disney+, il n’a pas franchement droit à l’erreur.

Pour le mois de janvier 2020, le calendrier des sorties comporte une fois encore de quelques pépites. Parmi les principales sorties, il y a Messiah, une série très attendue dans laquelle l’agent de la CIA Eva Geller face à un homme qui prétend être la réincarnation du Messie. Ce dernier peut donc compter sur des fidèles qui continuent de rejoindre ses rangs et troubler l’ordre public.

Les créateurs de Sherlock, la série qui a révélé Benedict Cumberbatch, lancent un nouveau programme appelé Dracula. A noter que le show sera directement inspiré de l’oeuvre de Bram Stocker.

Sex Education va également faire son retour, avec une seconde saison attendue par de nombreux abonnés du service. La première saison a fait sensation, notamment grâce à la performance d’Asa Butterfield et de Gillian Anderson.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en janvier figure ci-dessous.

Films & documentaires :

Le Sexe en bref : 2 janvier

L’Amour a des taches de rousseurs : 3 janvier

Cheer : 8 janvier

Tyler Perry Rupture Fatale : 17 janvier

Vivre deux fois : 17 janvier

Pandémie : 22 janvier

La Terre, la nuit : 29 janvier

Uncut Gems : 31 janvier

Séries :

Les Nouvelles Aventures de Sabrina – partie 3 : 24 décembre

Messiah – saison 1 : 1er janvier

Dracula – saison 1 : 4 janvier

Aj and the Queen – saison 1 : 10 janvier

Medical Police – saison 1 : 10 janvier

Until Dawn – saison 1 : 10 janvier

Titan – saison 2 : 10 janvier

Super Détectives – saison 2 : 10 janvier

Grace et Frankie – saison 6 : 15 janvier

Hip Hop Evolution – saison 4 : 17 janvier

Sex Education – saison 2 : 17 janvier

October Fashion – saison 1 : 23 janvier

L’Essor de l’Empire Ottoman – saison 1 : 24 janvier

Next Fashion – saison 1 : 29 janvier

Ragnarok – saison 1 : 31 janvier

I Am A Killer – saison 2 : 31 janvier

Animes et dessins animés :

Tut tut Cory Bolides : 4 janvier

Scissor Seven : 10 janvier

Kipo et l’âge de Animonstres – 14 janvier

Ninokuni : 16 janvier

Bienvenue chez Mamilia – partie 2 : 20 janvier

Saint SEya les Chevaliers du Zodiaque – saison 1, partie 2 : 23 janvier

BoJack Horseman – saison 6, partie B : 31 janvier