Google désactive la connexion Xiaomi vers Assistant et Google Home

Après qu’un utilisateur a vu les images de caméras d’étrangers, Google a désactivé la connexion Xiaomi vers Assistant et Google Home.

Au cours des derniers jours, un utilisateur sur Reddit a rapporté qu’essayer de visualiser le flux de sa caméra 1080p Xiaomi Mijia sur un Google Nest Hub a abouti à un flux qui comprenait des images fixes, montrant apparemment des caméras dans des maisons d’inconnus. Android Police a détecté la situation de /r/Dio-V, alors qu’il publiait une vidéo montrant des images fixes du porche de quelqu’un et d’un homme dormant sur une chaise.

L’homme indique qu’il a acheté sa caméra neuve sur AliExpress. Dans un communiqué, un porte-parole de Google a répondu en disant: « Nous sommes conscients du problème et sommes en contact avec Xiaomi pour travailler sur un correctif », sans expliquer ce qu’il fallait corriger. À l’heure actuelle, les intégrations de Xiaomi avec Assistant et Google Home ont été désactivées.

Rapidement, Xiaomi a déclaré que le problème était dû à une mise à jour du cache, qui faisait apparaître les images fixes si un utilisateur avait cette caméra et cet affichage dans de mauvaises conditions de réseau. Selon la société, seuls 1 044 utilisateurs ont eu droit à ce problème, dont «quelques-uns» ayant résolu le problème de leur côté.

Voici la déclaration complète de Xiaomi :

Xiaomi a toujours priorisé la confidentialité et la sécurité des informations de nos utilisateurs. Nous savons qu’il y a eu un problème de réception d’images fixes lors de la connexion de la caméra de sécurité Mi Home Basic 1080p sur le hub Google Home. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos utilisateurs.

Notre équipe a depuis agi immédiatement pour résoudre le problème et il est maintenant corrigé. Après enquête, nous avons découvert que le problème était dû à une mise à jour du cache le 26 décembre 2019, conçue pour améliorer la qualité du streaming des caméras. Cela n’est arrivé que dans des conditions extrêmement rares. Dans ce cas, cela s’est produit lors de l’intégration entre la Mi Home Security Camera Basic 1080p et le Google Home Hub avec un écran d’affichage dans de mauvaises conditions de réseau.

Nous avons également constaté que 1044 utilisateurs utilisaient de telles intégrations et que seuls quelques-uns avec des conditions de réseau extrêmement mauvaises pourraient être affectés. Ce problème ne se produira pas si l’appareil est lié à l’application Mi Home de Xiaomi.

Xiaomi a communiqué et résolu ce problème avec Google, et a également suspendu ce service jusqu’à ce que la cause première soit complètement résolue, pour garantir que de tels problèmes ne se reproduiront plus.