Netflix commande un anime The Witcher

Après le succès de la série The Witcher de Netflix, le géant du streaming a commandé un anime au studio d’animation coréen Studio Mir.

Netflix n’a pas encore publié trop de détails sur le film d’animation, mais un communiqué de presse indique que l’anime explorera « une nouvelle menace planant sur le Continent ». Il indique également que The Witcher: Nightmare of the Wolf étendra le monde de la série Live Action de Netflix. Il est difficile de savoir si les deux fonctionneront canoniquement l’un avec l’autre. Les annonces de casting n’ont pas encore été faites. La showrunneuse Lauren Hissrich a tweeté qu’elle avait gardé l’anime secret pendant plus d’un an, ce qui est peut-être un signe de la durée du développement du projet.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

L’équipe travaillant sur Nightmare of the Wolf comprend les producteurs Hissrich et Beau DeMayo de The Witcher. Studio Mir est surtout connu pour son travail sur des séries animées populaires et appréciées comme La Légende de Korra et Voltron, le défenseur légendaire de Netflix.

Netflix a annoncé hier dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2019 que plus de 76 millions de comptes ont regardé The Witcher au cours de ses quatre premières semaines de publication. Lors d’un appel aux investisseurs, le PDG Reed Hastings a ajouté que le programme pourrait se dérouler «saison après saison».

Rappelons également que la sortie de la série The Witcher sur Netflix a permis au jeu vidéo The Witcher 3 d’avoir un regain d’intérêt de la part des joueurs. Le nombre de joueurs sur Steam a atteint les 50 354 ce mois-ci, et il s’agit même de la première fois que le jeu dépassé la barre des 50K depuis le dernier pack d’extension du jeu, Blood & Wine, sortie en 2016. Maintenant, ces chiffres ont grimpé en flèche (94 000), ce qui est plus de joueurs simultanés que le jeu n’en a revendiqué tout au long de son existence.