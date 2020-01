Au CES de Las Vegas, Samsung a dévoile son prochain smartphone pliable, qui s’appellera le Galaxy Bloom.

Nous entendons depuis un certain temps maintenant que le successeur du Galaxy Fold de Samsung sera un appareil à clapet, mais un nouveau rapport affirme qu’il ne s’appellera pas le Fold 2. Au lieu de cela, il sera nommé Galaxy Bloom.

La nouvelle provient du média sud-coréen Aju News, qui écrit que le PDG de la division mobile de Samsung, DJ Koh, a tenu une réunion secrète avec des partenaires de télécommunications au CES, où il a non seulement révélé le nom Galaxy Bloom, mais a également confirmé que la gamme Galaxy S11 s’appellera Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra, ce que nous avons déjà signalé.

La raison exacte pour laquelle Samsung a choisi le nom Bloom sur le Fold 2 est inconnue, bien que Koh ait apparemment déclaré que l’inspiration de conception de l’appareil provenait des poudres de maquillage de Lancome. Cela est censé être dû au fait que la société cible les jeunes femmes avec le Galaxy Bloom.

Il y aura une version 4G et 5G du Galaxy Bloom, et plutôt que d’avoir un écran en plastique comme le Fold, il sera recouvert d’un matériau en verre appelé UTG (Ultra Thin Glass).

Le Galaxy S20 et le Galaxy Bloom prendront en charge l’enregistrement vidéo 8K, et Samsung aurait collaboré avec Google pour rendre la résolution plus populaire. YouTube devrait activer les flux vidéo 8K peu de temps après le lancement des combinés, ce qui, s’il est vrai, pourrait également aider Samsung à pousser ses téléviseurs 8K.

Bien que l’indiscrétion provienne d’une réunion à huis clos, il y a des raisons de croire à la véracité de cette rumeur. Le prochain Fold porte depuis longtemps le nom de code «Bloom», alors Samsung a peut-être décidé de l’utiliser dans le produit final, et de nombreux fuyards ont affirmé que le S11 s’appellerait le S20. Nous le saurons avec certitude lors de l’événement Unpacked de la société le 11 février.