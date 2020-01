LastPass restaure la disponibilité du service après que les utilisateurs ont signalé divers problèmes

LastPass restaure la disponibilité du service après que les utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion et de remplissage automatique.

Le gestionnaire de mots de passe LastPass a récupéré de ce qui semble être une panne de service qui a affecté les utilisateurs au cours du week-end. Des rapports de problèmes de connexion ont fait surface sur Twitter et Reddit ainsi que sur les forums officiels de LastPass, ce qui a déclenché une enquête de la société, qui prétend maintenant avoir résolu le problème.

Les services de gestion des mots de passe comme LastPass offrent commodité et sécurité pour maintenir notre présence en ligne. Cependant, un problème technique pourrait se traduire par une frustration pour les utilisateurs qui ne peuvent pas accéder à leurs mots de passe à un moment donné. Heureusement, cela semble avoir été un événement isolé pour LastPass (un service que nous recommandons souvent avec 1Password), ayant affecté un petit pourcentage d’utilisateurs.

Selon les rapports, certains utilisateurs de LastPass ont rencontré des problèmes de connexion avec le service au cours des 3 derniers jours. Le problème a affecté les clients privés et professionnels qui citent des problèmes avec les serveurs d’authentification de LastPass et ont signalé l’erreur suivante lors de la tentative de connexion: « Une erreur s’est produite lors de la prise de contact avec le serveur LastPass. Veuillez réessayer plus tard. »

RESOLVED: After a thorough investigation, we've identified and resolved the login errors caused by a bug in a recent release impacting a small set of users. This has been resolved and all services are now functional.

— LastPass Status (@LastPassStatus) January 20, 2020