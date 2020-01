CES 2020 : La console Super Retro Champ compatible avec les cartouches SNES et Sega Genesis

Lors du CES 2020 de Las Vegas, la société My Arcade a dévoilé une nouvelle console dédiée aux fans de retrogaming : la Super Retro Champ.

Le spécialiste du jeu rétro My Arcade a annoncé lundi sa dernière console de jeu portable. La bien nommée Super Retro Champ est conçue pour faire tourner tous vos favoris de l’ère 16 bits, y compris les cartouches Super Nintendo et Sega Genesis ainsi que les variantes Super Famicom et Mega Drive.

Il y a trente ans, Nintendo et Sega ont donné au monde le Super Nintendo Entertainment System et la Sega Genesis, deux consoles qui définissaient une génération de jeux vidéo et de joueurs.

Depuis leurs débuts en 1990 et 1989, respectivement, ces deux machines n’ont jamais quitté la mémoire populaire, autant pour les jeux qu’elles proposaient que pour les histoires racontées par ces jeux. Et maintenant, au CES 2020, My Arcade a réuni ces consoles dans une console hybride : la Super Retro Champ, une console portable qui est compatible avec les cartouches de la Genesis et de la SNES. Voici, la magie de la technologie!

Selon Gizmodo, la Super Retro Champ atteindra cinq heures d’autonomie avec sa batterie, ce qui est bien, et peut-être assez pour une session de jeu satisfaisante en déplacement. Mais pour ceux qui souhaitent faire des parties plus longues, la Super Retro Champ peut se brancher au secteur et peut être connecté à un téléviseur via HDMI, ce qui signifie que deux joueurs peuvent s’affronter à l’aide des manettes de jeu sans fil de la console.

La console vous coûtera 110 $ lorsqu’elle apparaîtra plus tard cette année, mais cela correspond à peu près aux autres versions portables des consoles classiques. (Bien que celle-ci ne prenne en charge que des cartouches; il n’y a aucun moyen d’ajouter des jeux virtuels via des fichiers ROM.) Et en plus: il s’agit essentiellement de deux consoles dans un package pas vraiment svelte.