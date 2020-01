La gamme de téléviseurs OLED 2020 de LG comprend un modèle de 48 pouces

LG Display, la division de LG dédiée à la fabrication de dalles LED et LCD, a annoncé différents modèles dont un écran de 48 pouces.

Comme il l’a annoncé la semaine dernière, LG a annoncé hier sa gamme de téléviseurs OLED pour 2020 au CES. Ces téléviseurs sont rejoints par une collection de téléviseurs LCD 8K NanoCell, avec les modèles OLED disponibles en 4K et 8K. Avec tout cela annoncé au CES, il semble que LG ait de grands projets pour son entreprise de télévision en 2020.

LG dit avoir parmi ses modèles OLED, trois nouveaux ensembles dans sa série GX Gallery, ainsi que des modèles OLED Real 8K de 88 et 77 pouces. La société lance également une nouvelle taille d’écran de 48 pouces pour ses téléviseurs OLED, qui peut sembler minuscule par rapport aux modèles de 88 et 77 pouces qu’elle commercialise. Pourtant, un téléviseur de 48 pouces sera beaucoup plus abordable pour le client moyen.

Qu’il s’agisse de téléviseurs OLED ou d’écrans LCD NanoCell, ils sont tous construits autour du processeur Alpha 9 Gen 3 AI, qui utilise des algorithmes d’apprentissage approfondi pour améliorer la qualité de l’image. Un certain nombre de ces téléviseurs, en particulier les téléviseurs 4K 55, 67 et 77 pouces; les WX Wallpaper de 65 et 77 pouces; et le Signature OLED R ont été conçus en pensant à l’esthétique, LG attirant particulièrement l’attention sur le téléviseur GX Gallery de 65 pouces et son épaisseur de 20 mm.

Ces modèles sont rejoints par des modèles OLED ZX Real 8K de 77 et 88 pouces; Modèles 4K UHD 48, 55, 65 et 77 pouces; et quatre modèles NanoCell Real 8K différents disponibles en tailles 65 et 75 pouces. LG cible un tas de segments différents du marché avec ces téléviseurs, que vous vous comptiez parmi les cinéphiles, les joueurs ou les amateurs de sport du monde.

L’une des curiosités de l’annonce de LG est une fonctionnalité appelée «Mode cinéaste» présente sur ces téléviseurs. LG dit que le mode cinéaste désactive une variété d’effets de post-traitement, tel que le lissage des mouvements, la netteté et la réduction du bruit en particulier, afin que les téléspectateurs puissent regarder des films d’une manière qui rende justice à « la vision originale du réalisateur ». Nous devinons que la plupart des cinéphiles préféreraient que ces fonctionnalités répertoriées soient tout simplement désactivées, mais au moins le mode semble être un pas dans la bonne direction en ce qui concerne les effets de post-traitement que personne ne semble vouloir.

Comme certains des modèles OLED 2019 de LG, de nombreux nouveaux téléviseurs seront également livrés avec NVIDIA G-SYNC. Évidemment, cela n’aura d’importance que si vous connectez votre PC de jeu à votre téléviseur, mais en supposant que vous prévoyez de le faire, G-SYNC sera une bonne touche. Ces téléviseurs OLED sont même livrés avec la certification Eye Comfort Display du TÜV Rheinland, ce qui pourrait aider à lutter contre la fatigue oculaire lors des parties de jeux.

Enfin, pour les amateurs de sport, LG a mis en œuvre une fonction d’alerte sportive qui permet aux utilisateurs de sélectionner leurs équipes préférées dans une variété de sports et de recevoir des mises à jour sur leur téléviseur chaque fois que les matches commencent, les scores de leur équipe ou la fin des rencontres.

LG présente tous ces téléviseurs au CES tout au long de la semaine. Les détails sur les prix et la version n’étaient pas disponibles au moment de l’annonce, mais il ne faudra probablement pas longtemps avant que ces informations soient disponibles, alors restez à l’écoute pour en savoir plus.