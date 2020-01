Google facturera aux autorités américaines les demandes de données des utilisateurs

Google a fait savoir aux autorités américaines que leurs demandes d’informations concernant ses utilisateurs allaient désormais être facturées.

Google reçoit un nombre toujours croissant de demandes légales de demandes d’information et a décidé de facturer les forces de l’ordre et d’autres agences gouvernementales américaines pour sa conformité avec un avis indiquant le type de procédure judiciaire, l’assistance fournie, le montant à rembourser et les dispositions légales correspondantes. autorité.

Google détient de grandes quantités d’informations sur des milliards d’utilisateurs et doit par la suite se conformer aux forces de l’ordre et aux agences gouvernementales qui recherchent régulièrement ces données, comme indiqué dans le rapport de transparence de l’entreprise.

Selon le New York Times, le géant des recherches a informé les responsables de l’application des lois de son intention de demander le remboursement de plusieurs types de procédures judiciaires impliquant l’assistance de Google.

Google est autorisé à facturer ces frais au gouvernement en vertu de la loi fédérale, et le porte-parole d’une entreprise a déclaré que le montant remboursé aiderait à couvrir certains des coûts liés au respect de ces demandes légales, dont la fréquence et la complexité ont augmenté au fil des ans. La publication a noté que Google avait reçu plus de 75 000 demandes de ce type au premier semestre 2019, dont un tiers en provenance des États-Unis.

Les nouveaux frais pourraient également freiner ces exigences légales. « Les coûts réels liés à l’écoute électronique et à la réponse aux mandats de perquisition sont élevés, et lorsque vous répercutez ces coûts sur le gouvernement, cela décourage une surveillance excessive », a déclaré Al Gidari, le représentant légal de Google dans le passé et maintenant directeur de la confidentialité chez Centre de Stanford pour Internet et la société.

Il reste à voir si la décision de Google incite d’autres sociétés de technologie, qui auraient fourni des données utilisateur gratuitement, à facturer ces demandes légales.