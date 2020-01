Avast : l’anti-virus collecte les données de navigation web des utilisateurs

Le célèbre antivirus gratuit Avast collecte et partage les données de navigation web des utilisateurs.

À un moment où des cadres technologiques de haut niveau appellent les gouvernements à imposer des règles de confidentialité plus strictes, rien de tel qu’un autre rappel que tout le monde se bat pour obtenir vos habitudes, vos préférences et à peu près toutes les autres données pouvant être utilisées par des annonceurs pour vous cibler plus facilement.

C’est le cas d’Avast, qui est connu pour sa solution antivirus gratuite populaire dont environ 400 millions d’utilisateurs dans le monde dépendent pour leur sécurité en ligne. Selon une enquête conjointe de Vice et PCMag impliquant des fuites de contrats et d’autres documents d’entreprise, Avast et sa filiale AVG ont espionné ce que les utilisateurs ont fait en ligne tout en utilisant les logiciels gratuits qu’ils distribuent.

Le programme implique Jumpshot, une entreprise qui « fournit des informations sur les voyages en ligne des consommateurs en mesurant chaque recherche, cliquez et achetez sur 1600 catégories de plus de 150 sites, y compris Amazon, Google, Netflix et Walmart ». L’installation de l’antivirus gratuit d’Avast ajoute automatiquement une extension de navigateur qui collecte des informations sur votre activité Internet et les envoie à Jumpshot avec un identifiant unique.

Apparemment, les choses les plus intéressantes pour la collecte de données d’Avast sont les recherches sur Google et Google Maps, les vidéos YouTube, les recherches LinkedIn et les visites de profil, et même ce que les utilisateurs consultent sur PornHub. Ces informations sont envoyées aux clients de Jumpshot, parmi lesquels on retrouve Google, Microsoft, Pepsi, Sephora, Home Depot, Yelp, Intuit et bien d’autres.

Avast dit qu’il ne suit aucune information sensible comme l’identification personnelle, les numéros de téléphone ou les e-mails. La société insiste également sur le fait que « en juillet 2019, nous avions déjà commencé à mettre en œuvre un choix explicite d’acceptation ou de refus pour tous les nouveaux téléchargements de notre logiciel, et nous invitons maintenant nos utilisateurs gratuits actuels à faire un choix d’acceptation ou de refus, un processus qui sera achevé en février 2020. »

Ce serait beaucoup plus acceptable pour les utilisateurs si Avast n’avait pas essayé de se faufiler dans sa solution antivirus à chaque installation de CCleaner. La société contribue beaucoup à l’industrie de la sécurité en ligne, mais ses pratiques de confidentialité semblent changer chaque fois qu’elles sont remises en question.