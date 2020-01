Dell lance une nouvelle génération d’écrans et de PC avec 5G, AI et design Premium

Dell Technologies lance une nouvelle génération d’écrans et de PC avec 5G, AI et design Premium pour le travail et les loisirs.

Dell Technologies dévoile aujourd’hui de nouveaux produits et logiciels dans ses portefeuilles haut de gamme XPS, Latitude et écrans pour aider les utilisateurs à innover, collaborer et accomplir davantage au cours de la prochaine décennie. Travailler et jouer avec plus de fluidité et d’efficacité deviennent possibles grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle (AI), de la 5G et à une conception innovante.

« Le marché des PC n’a jamais été aussi dynamique grâce à l’intégration de l’IA, la 5G et des conceptions innovantes « , a déclaré Sam Burd, Président du groupe Dell Client Solutions. « Avec toutes les nouveautés à venir au CES, le PC joue un rôle central pour innover et voir plus grand, c’est passionnant ! »

« Les utilisateurs de PC sont de plus en plus avertis et exigeants sur le choix de leur matériel que ce soit pour travailler ou pour jouer, ils se tournent vers des produits plus haut de gamme qui se distinguent par leur design, des performances élevées et intégrant des technologies intuitives », a déclaré Tom Mainelli, Vice-Président du groupe, Devices and Consumer, IDC. « Nos recherches montrent qu’un pourcentage croissant de nouveaux employés choisissent leur emploi en fonction des terminaux proposés par l’employeur, et que les acheteurs et consommateurs de matériel informatique sont intéressés par des PC dotés de technologies d’affichage, de connectivité et de batterie de nouvelle génération. »

Pour les professionnels, le Latitude 9510, 15 pouces avec IA intégrée

Dell lance aujourd’hui la série Latitude 9000, la première d’une nouvelle gamme de produits Ultra-Premium pour les professionnels mobiles. Le nouveau Latitude 9510 offre ce que les utilisateurs professionnels recherchent : la plus longue autonomie de batterie de tous les PC professionnels de 15 pouces avec un maximum de 30 heures, prêt pour la 5G3, des fonctions audio puissantes et des solutions intelligentes permettant d’augmenter leur productivité.

Le Latitude 9510 est le PC professionnel 15 pouces le plus petit et le plus léger du marché et peut facilement se glisser dans un sac à main. Avec un poids minimum de seulement 1,45 kg, les professionnels peuvent voyager léger sans avoir à s’encombrer d’un chargeur ou d’adaptateurs nécessaires à une journée de travail.

Son grand écran, ainsi que ses fonctionnalités Intel Wi-Fi 6 (Gig+) et haut débit mobile 5G, permettent aux utilisateurs d’être plus productifs partout où ils en ont besoin. Les antennes 5G sont intégrées dans les haut-parleurs pour tirer pleinement parti de l’écran InfinityEdge. Les ventilateurs à lames de carbone et les doubles caloducs rendent le design silencieux, et le refroidissement performant. Intégrant les processeurs Intel Core i7 de 10e génération au lancement et prêt pour la technologie vPro, le Latitude 9510 est doté d’une finition en aluminium usiné et de bords taillés au diamant pour les utilisateurs professionnels souhaitant allier style et performances.

Les Latitude 9510 sont les premiers PC 15 pouces du marché7 à proposer une technologie de productivité intégrée et automatisée. Le nouveau Dell Optimizer fonctionne en arrière-plan pour réduire les temps de réponse, l’attente et la frustration de l’utilisateur.

● Etre plus efficace avec ExpressResponse : Basée sur les préférences utilisateur et l’apprentissage automatique avec la technologie Intel Adaptix, cette fonctionnalité permet de lancer les applications fréquemment utilisées plus rapidement, de passer promptement d’une application à l’autre et elle améliore les performances globales des applications afin d’accroître la productivité.

● Une meilleure autonomie avec ExpressCharge : L’IA et l’apprentissage automatique accroissent l’autonomie du PC en se basant sur les habitudes de charge de la batterie et la consommation d’énergie typique d’un utilisateur. Lorsque le niveau de batterie est très faible, le Latitude 9510 ajuste les réglages pour préserver les ressources, ExpressCharge Boost fournit jusqu’à 35 % de charge en 20 minutes pour une disponibilité accrue.

● Se connecter simplement et en toute sécurité avec ExpressSign-in : La détection de la présence de l’utilisateur, permet une connexion plus rapide, plus de sécurité et des performances accrues grâce au capteur de proximité pour PC Dell associé à la technologie Intel® Context Sensing et à Windows Hello.

● Fini le mode haut-parleur avec Intelligent Audio : Les haut-parleurs haut de gamme permettent une collaboration immersive comme dans la réalité, tandis que la fonctionnalité Intelligent Audio permet aux utilisateurs d’entendre et d’être mieux entendus pendant les conférences téléphoniques, grâce à l’élimination des échos et des bruits de fond.

Les PC Latitude, sont les PC professionnels les plus sûrs du marché, et offrent aux entreprises la garantie que leurs terminaux sont sécurisés aussi bien en amont qu’en aval du système d’exploitation.

Avec Dell Technologies Unified Workspace, les nouveaux utilisateurs de PC Latitude sont productifs dès le premier jour. Cette approche visionnaire de l’informatique de l’utilisateur final offre aux employés une expérience fluide et une disponibilité immédiate, tout en dotant les services informatiques de solutions de gestion automatisées, ouvertes et intelligentes facilitant le déploiement, la sécurisation, la gestion et la prise en charge de tous les terminaux au sein de l’entreprise.

XPS 13 : Premier écran InfinityEdge, quasiment sans bords

Dell présente aujourd’hui son nouveau XPS 13, redessiné pour offrir une expérience supérieure disposant des meilleurs matériaux, d’un format plus petit et plus fin et d’un écran plus grand. Élégamment conçu avec de l’aluminium usiné, de la fibre de carbone, de la fibre de verre tissée et du verre durci Corning Gorilla, l’XPS 13 dispose d’une finition sans faille grâce à un design durable et léger.

Pour les utilisateurs souhaitant disposer d’un maximum d’espace à l’écran, Dell propose sa dernière prouesse d’ingénierie : en réduisant les bords InfinityEdge de l’XPS 13, pour un format plus petit et plus fin que tous les précédents XPS. Avec un écran 16:10 plus grand qui s’étend aux quatre bords, le nouvel écran XPS InfinityEdge10 25% plus lumineux offre davantage d’espace à l’écran pour effectuer plusieurs tâches en parallèle tout au long de la journée et ne rater aucun détail des dernières séries. Et pour rester fidèle à ce que les utilisateurs préfèrent dans la gamme XPS, le nouvel XPS 13 propose toujours un écran de taille 13,4 pouces dans un format de 11 pouces, parfait pour les déplacements en avion ou en train.

L’XPS 13 propose des processeurs Intel Core de 10e génération et une grande autonomie à destination des voyageurs, des dirigeants de PME et des créatifs ayant besoin de puissance et de performances en déplacement. Un pavé tactile plus grand, un clavier bord à bord et une ouverture à une main constituent un équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalités. Le nouveau packaging de l’XPS intègre des matériaux encore plus durables et ne dispose plus de mousse, facilitant ainsi son recyclage. On a le choix entre le PC portable XPS 13 classique avec Windows 10 et la version Developer Edition avec Ubuntu 18.04 LTS.

Moniteurs de haut de gamme de Dell : tout afficher et tout faire

En tant que leader mondial du marché des moniteurs depuis six ans, Dell continue de transformer l’expérience visuelle avec de nouveaux moniteurs professionnels conçus pour libérer la créativité des utilisateurs et maximiser la productivité.

Dans les environnements de travail actuels, les activités se déroulent à un rythme rapide, la collaboration est primordiale et au cœur de la culture et des flux de travail. Dell a innové en créant pour cet environnement collaboratif, un écran tactile interactif impressionnant de 85,6 pouces, véritable version numérique des tableaux blancs. Le moniteur tactile interactif 4K Dell 86 – C8621QT connecte les utilisateurs et améliore la collaboration en temps réel, grâce à une résolution UHD 4K, au multipoint à 20 points, à la connectivité USB-C et à la fonctionnalité exclusive (et intelligemment inclusive) Screen Drop qui améliore l’accessibilité pour les utilisateurs de différentes tailles.

Les écrans haut de gamme Dell UltraSharp utilisent une technologie de pointe pour créer une expérience visuelle exceptionnelle pour les utilisateurs professionnels, quels que soient leurs lieux de travail.

● Le moniteur USB-C 4K Dell UltraSharp 43-U4320Q permet aux utilisateurs de maximiser leur productivité grâce à la possibilité de connecter jusqu’à quatre PC et de visualiser simultanément le contenu de chaque ordinateur : une solution idéale pour les professionnels de la finance et de l’ingénierie pour qui il est primordial d’avoir plusieurs moniteurs avec une haute résolution pour afficher tous les détails. Le premier moniteur 4K 42,5 pouces à hauteur réglable au monde15 dispose également d’une connectivité USB-C qui délivre jusqu’à 90 W de puissance.

● Avec une large couverture de couleurs incluant 95% de DCI-P3, le moniteur USB-C 4K Dell UltraSharp 27 – U2720Q, fourni avec VESA DisplayHDRTM 400, offre aux utilisateurs une reproduction réelle de couleur, ce qui le rend parfait pour la création et la visualisation de contenus. Avec une base compacte et un écran InfinityEdge pratiquement sans bords, ce moniteur offre une vue presque ininterrompue dans une configuration à plusieurs écrans pour une productivité accrue. Il est également disponible en version 25 pouces avec résolution QHD sous la référence Moniteur USB-C Dell UltraSharp 25 – U2520Q.

Conçu pour la vitesse, avec une couverture couleur sRGB incroyable de 99 %, le nouveau moniteur de gaming Alienware 25 – AW2521HF est doté de la technologie IPS rapide, offrant des couleurs riches, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse ultrarapide de 1 ms en GtG (Grey-to-Grey) 16, le tout en résolution FHD native. Il est également doté de la technologie AMD Radeon FreeSync 17 et il est compatible avec la technologie G-Sync de NVIDIA.

Prix et disponibilité

Sur le site web de la marque :

● XPS 13, à partir de1 499€, disponible en France le 7 janvier 2020.

● XPS 13 Developer Edition disponible en France en février 2020. 18

● Dell Mobile Connect avec transfert de données pour iOS et mise en miroir d’écran, sera disponible en téléchargement gratuit sur le Microsoft Store et sera préinstallé sur tous les PC grand public Dell au printemps.

● Dell Cinema Guide, est disponible gratuitement en téléchargement sur n’importe quel PC Windows 10 via le Microsoft Store.

● Ordinateur Latitude 9510 disponible dans le monde entier le 26 mars 2020.

● Moniteur tactile interactif 4K Dell 86 (C8621QT), disponible dans le monde entier le 30 avril 2020, le prix sera communiqué lors de sa disponibilité.

● Écran USB-C 4K Dell UltraSharp 43 (U4320Q) disponible dans le monde entier le 30 janvier 2020.

● Moniteur USB-C 4K Dell UltraSharp 27 (U2720Q) disponible dans le monde entier le 30 janvier 2020.

● Moniteur de gaming Alienware 25 (AW2521HF) disponible dans le monde entier le 11 mars 2020.