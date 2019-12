Star Wars IX : attention aux versions pirates du film qui circulent sur le web

L’entreprise Kaspersky met en garde les internautes contre les versions pirates de Star Wars IX qui circulent sur le web.

Chaque fois qu’une série TV ou un film très attendu sort ou s’approche même d’une sortie, les pirates sortent en force. Des milliers de personnes commencent à chercher des moyens de regarder gratuitement les derniers contenus en ligne, et les individus louches sont toujours prompts à tirer parti de la tendance. Nous l’avons vu cette année avec la sortie de la saison 8 de Game of Thrones.

Le programme était incroyablement populaire et les pirates en ont profité pour propager des virus et d’autres logiciels dangereux aux côtés de faux ou même de vrais fichiers vidéo.

Maintenant, il semble que les hackers utilisent à nouveau ces tactiques. Après le lancement du dernier film Star Wars de Disney, il semble que de nombreux internautes aient été victimes « d’attaques de logiciels malveillants sur le thème de Star Wars ». Kaspersky Lab aurait répertorié 285103 de ces attaques en 2019.

C’est un chiffre surprenant en soi, mais plus récemment, la société aurait découvert 65 « campagnes » de logiciels malveillants sur plus de 30 sites et comptes de médias sociaux. Toutes ces campagnes ont été conçues pour cibler les personnes souhaitant télécharger gratuitement le dernier film de Star Wars. Pour les utilisateurs plus avertis, la plupart de ces campagnes sont évidemment suspectes et assez simples à éviter.

Cependant, pour ceux qui ont moins d’expérience sur le Web, il peut être facile de prendre ces offres trop belles pour être vraies à leur valeur nominale. Beaucoup d’entre nous connaissent probablement un cousin, une tante, un oncle ou un grand-parent qui semble toujours être victime de ce genre de pièges.

Le nombre de fausses campagnes de téléchargement de Star Wars ne va probablement faire qu’augmenter au cours des prochaines semaines, nous conseillons donc à nos lecteurs de rester vigilants et de simplement voir le film dans les salles s’ils en ont les moyens. Sinon, attendez qu’il atteigne les plateformes officielles de streaming ou de téléchargement, comme Amazon, Disney + ou autres.