Il s’implante une clé Tesla (et d’autres puces) dans la main

Aux États-Unis, Ben Workman, propriétaire d’une Tesla, s’est implanté la clé Tesla de sa voiture dans la main.

Pour Ben Workman, obtenir un implant biomédical n’était rien de plus qu’une «expérimentation par simple curiosité». Bien sûr, trouver des gens disposés à implanter des dispositifs comme ceux-ci était un peu difficile. Il a été voir un médecin, puis un vétérinaire et même un studio de piercing, mais aucun n’a accepté de pratiquer l’opération. Il s’est alors tourné vers un membre de sa famille. Cependant, la clé Tesla était un peu plus complexe, et il a finalement convaincu le studio de piercing de l’aider.

Vous avez des techniciens purs et durs, puis vous avez des gens comme Ben Workman qui sont prêts à aller au-delà pour leur amour de la technologie.

Workman, qui vit à Salt Lake City, est récemment devenu le dernier à s’implanter la carte-clé sans fil de sa Tesla dans sa main afin qu’il puisse ouvrir le véhicule en ayant les mains libres. Son histoire a été relayée par Fox 13.

Cela ne s’arrête pas là, car d’autres implants permettent à Workman de déverrouiller la porte de son bureau, de se connecter à son ordinateur et même de partager des informations de contact sans fil. Il a même un aimant dans une main qui est principalement utilisé pour jouer un tour à ses amis en soirée.

Bien que cela puisse sembler étrange pour une partie du grand public, la vérité est que les gens implantent des objets étrangers comme ceux-ci dans leur corps depuis des années. Certains des exemples précédents sont encore plus scandaleux, et franchement inutiles, mais maintenant que la technologie est arrivée à son niveau actuel, il y a des raisons non triviales d’avoir une minuscule puce RFID sous votre peau. Il faudra encore attendre plusieurs années avant que ce genre de chose ne se généralise, mais au final, ce n’est pas exagéré de penser que bon nombre de nos tâches quotidiennes pourraient un jour être accomplies simplement en agitant la main devant un capteur.