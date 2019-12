Facebook acquiert le service de jeux en nuage PlayGiga

Facebook étend ses efforts dans le domaine du jeu vidéo avec le rachat de PlayGiga, une startup qui gérait un service de jeu dans le cloud.

Facebook a acquis la société espagnole de jeux dans le cloud PlayGiga, qui offrait auparavant ses services en Italie, en Argentine, au Chili et en Espagne. L’achat a été confirmé par Facebook à CNBC, à la suite de rapports la semaine dernière de Cinco Dias qui a affirmé que l’accord était imminent et était évalué à 70 millions d’euros

Dans un tweet confirmant la nouvelle, le compte Twitter officiel de Facebook Gaming a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir @PlayGigaOficial dans l’équipe de Facebook Gaming. Nous refuserons de commenter pour le moment. « Un message sur le site Web de PlayGiga indique que l’équipe » passe à quelque chose de nouveau « , mais a confirmé qu’elle poursuivrait son travail sur le cloud gaming.

L’acquisition de Facebook intervient alors que le marché des jeux en nuage se développe grâce à l’entrée de quelques grands nouveaux joueurs. Le mois dernier, Google a lancé son service Stadia, tandis que Microsoft prévisualise sa propre plate-forme xCloud avant son lancement officiel en 2020. Pendant ce temps, Sony a son propre service de jeu en nuage, PlayStation Now, depuis quelques années, mais a récemment abandonné son prix à 9,99 $ par mois.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now. — ⛄️ Facebook Gaming 🎁 (@FacebookGaming) December 18, 2019

Par rapport à ces mastodontes, PlayGiga est une société de jeux dans le cloud beaucoup plus petite, mais avant l’acquisition, elle avait l’intention de s’étendre. En plus de ses quatre marchés existants, Variety note qu’elle prévoyait auparavant un lancement au Moyen-Orient et qu’elle avait envisagé d’offrir sa bibliothèque de jeux de 300 personnes en Suède, en Autriche, aux Pays-Bas et au Guatemala. Il n’y a aucune garantie que Facebook utilisera l’acquisition pour lancer son propre service de jeu dans le cloud, mais les relations avec les éditeurs et la technologie de streaming de PlayGiga le rendraient beaucoup plus facile à faire.

Le jeu a été une préoccupation croissante pour Facebook ces dernières années. En mars dernier, la société a ajouté une section «Jeux» à sa barre de navigation, qui regroupait son service de diffusion en continu de type Twitch Facebook Gaming, ainsi que sa collection de jeux instantanés sur le Web. Il a également un vif intérêt pour les jeux VR depuis son acquisition d’Oculus en 2014, et a acquis le mois dernier Beat Studios, le développeur derrière Beat Saber. La société a récemment déclaré que plus de 700 millions de ses utilisateurs interagissaient avec le contenu de jeu de Facebook chaque mois.