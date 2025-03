Bruno Durant (Stelogy) : « être au plus près de nos partenaires et leur offrir un accompagnement personnalisé »

Responsable commercial de la région Grand Ouest au sein de la Ventes Indirectes et Wholesale chez l’opérateur télécom Stelogy, Bruno Durant accompagne les partenaires-revendeurs dans le développement de leur activité en leur apportant expertise technique et proximité. Il revient sur son rôle, les enjeux des télécommunications et les avantages de la fibre optique (FTTO, FTTH) pour les entreprises.

En quoi consistent vos fonctions chez Stelogy ?

Bruno Durant : Mon rôle est d’accompagner au quotidien les partenaires-revendeurs Stelogy dans la région Grand Ouest. Je les forme aux offres et aux outils, je les aide à réaliser des études télécom pour leurs clients et je fais le lien avec les différents services de Stelogy. Mon objectif est d’être un véritable facilitateur de business. En parallèle, j’ai la charge du recrutement de nouveaux partenaires et du développement du chiffre d’affaires dans ma région.

Votre expérience dans les télécommunications vous permet-elle de mieux répondre aux besoins des partenaires ?

B.D : Avec 24 ans de carrière dans le secteur des télécommunications, je dispose d’une expertise qui crédibilise mon discours et renforce la confiance de nos partenaires-revendeurs. Beaucoup d’entre eux ne sont pas issus de cet univers et ont besoin d’un interlocuteur fiable, à la fois proche et compétent, sur lequel ils peuvent s’appuyer pour être accompagnés efficacement.

Pourquoi est-il important de maîtriser à la fois les enjeux techniques et les spécificités territoriales des entreprises ?

B.D : Chaque entreprise a des besoins spécifiques, dépendant de son secteur d’activité, de sa taille et de son implantation géographique. Ma maîtrise des enjeux techniques me permet de conseiller les partenaires sur les solutions télécoms les plus adaptées à leurs clients. En tenant compte des contraintes, comme l’éligibilité aux infrastructures réseaux, la couverture des opérateurs, ou encore la sécurisation des données, nous apportons des réponses précises, garantissant ainsi un accompagnement efficace.

Comment votre double expertise – technique et territoriale – répond aux attentes de vos partenaires ?

B.D : Stelogy veille à être au plus près de ses partenaires et à leur offrir un accompagnement personnalisé. La proximité géographique favorise les échanges et renforce la relation de confiance, tandis que la maîtrise technique nous permet d’anticiper les évolutions du marché et de proposer des solutions adaptées. Cette combinaison assure un service réactif, pertinent et performant, essentiel pour soutenir la croissance de nos partenaires.

Quelles sont les évolutions technologiques qui impactent les télécommunications ?

B.D : Le secteur connaît une transformation majeure avec la disparition progressive du réseau cuivre. D’ici 2030, toutes les plaques de cuivre, permettant à l’ADSL ou au SDLS de fonctionner, seront fermées. Les entreprises doivent anticiper cette transition en effectuant leur migration vers la fibre optique, sous peine de subir des coupures et des dysfonctionnements pouvant mettre en péril leurs activités.

Quels sont les atouts de la fibre ?

B.D : La fibre est un enjeu majeur pour les entreprises, dont les activités reposent de plus en plus sur le digital. Un lien internet performant, sécurisé et fiable est indispensable pour le bon fonctionnement des outils professionnels (ERP, CRM, téléphonie…).

La fibre optique offre deux grands accès internet : la FTTH (fibre mutualisée), qui améliore les performances sans garantir un débit stable, et la FTTO (fibre dédiée), qui garantit un débit constant et sécurisé, adapté aux besoins critiques des entreprises. La FTTH et la FTTO sont de vrais leviers de croissance pour nos partenaires, car ils répondent aux exigences de connectivité et de digitalisation de leurs clients finaux.