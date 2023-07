Clap de fin pour FaceTime et iMessage au Royaume-Uni ?

Apple menace de supprimer FaceTime et iMessage au Royaume-Uni en raison d’une révision de la loi Investigatory Powers Act de 2016.

Apple a toujours été un partisan passionné de ne pas affaiblir la sécurité de ses appareils à la demande d’un gouvernement ou des forces de l’ordre. Cela devient un problème pour Cupertino au Royaume-Uni, où des modifications d’une loi sur la surveillance pourrait forcer la fermeture de FaceTime et iMessage dans le pays.

Le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni souhaite mettre à jour son Investigatory Powers Act (IPA) 2016. Les changements incluent le fait de donner au département ministériel le pouvoir d’accéder au contenu chiffré via un avis de capacité technologique (TCN).

Apple a déclaré que les changements l’obligeraient également, ainsi que d’autres services de messagerie, à effacer les nouvelles fonctionnalités de sécurité, y compris les mises à jour iOS, avec le gouvernement britannique avant leur déploiement. Le gouvernement exige la notification obligatoire des changements prévus aux services qui pourraient avoir un impact négatif sur les pouvoirs d’enquête. Le ministère de l’Intérieur pourrait également exiger que les fonctionnalités de sécurité des mises à jour soient désactivées.

Apple affirme que s’il devait acquiescer à la demande, il accorderait effectivement au gouvernement britannique le contrôle des mises à jour de sécurité et du chiffrage à l’échelle mondiale, car d’autres propositions obligent les entreprises non britanniques à mettre en œuvre des changements dans le monde entier. Apple insiste sur le fait qu’il n’apporterait pas de modifications à la sécurité qui affaibliraient un produit pour les utilisateurs mondiaux juste pour satisfaire les exigences d’un pays.

Les propositions « feraient du ministère de l’Intérieur l’arbitre mondial de facto du niveau de sécurité et du chiffrage des données autorisés », a écrit Apple.

Apple s’est longtemps opposé à la rupture de son chiffrage et à l’installation de portes dérobées dans ses appareils. Le cas le plus célèbre est survenu en 2015 lorsque le FBI a fait une demande concernant la fusillade de San Bernardino. Dans cette affaire, les autorités fédérales ont demandé à Apple de casser l’appareil utilisé par le tireur, allant même jusqu’à poursuivre l’entreprise en justice. L’agence a ensuite accédé au contenu de l’iPhone avec l’aide d’un tiers et a abandonné ses demandes.

Apple a suggéré qu’il pourrait être contraint de retirer les services chiffrés FaceTime et iMessage du Royaume-Uni si les propositions se concrétisent.

« Ensemble, ces dispositions pourraient être utilisées pour forcer une entreprise comme Apple, qui ne construirait jamais de porte dérobée, à retirer publiquement des fonctionnalités de sécurité critiques du marché britannique, privant les utilisateurs britanniques de ces protections », a déclaré Apple.

Le fabricant d’iPhone a ajouté que les changements « entraîneraient un choix impossible entre se conformer à un mandat du ministère de l’Intérieur d’installer secrètement des vulnérabilités dans les nouvelles technologies de sécurité (ce qu’Apple ne ferait jamais), ou renoncer complètement au développement de ces technologies et rester à l’écart alors que les menaces à la sécurité des données des utilisateurs continuent de croître ».

Une consultation de huit semaines sur les modifications proposées à la loi IPA a été ouverte par le gouvernement.

Apple n’est pas la seule entreprise à avoir menacé de quitter le Royaume-Uni. WhatsApp et Signal se sont opposés à une clause du projet de loi sur la sécurité en ligne, alias la charte des fouineurs, qui nécessite l’installation d’une technologie dans les services de messagerie capable de rechercher des images d’abus d’enfants dans les messages chiffrés.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que la loi IPA a été conçue pour « protéger le public contre les criminels, les agresseurs sexuels d’enfants et les terroristes ».

« Nous gardons toutes les lois à l’étude pour nous assurer qu’elles sont aussi solides que possible et cette consultation fait partie de ce processus – aucune décision n’a encore été prise », a déclaré un porte-parole du gouvernement.