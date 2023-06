L’Insta360 Go 3 est prête à en découdre avec les GoPro

Insta360 lance sa dernière caméra embarquée, la Go 3. Celle-ci s’attaque directement aux GoPro présentes sur le marché.

Insta360 a annoncé une toute nouvelle caméra d’action aussi portable que puissante. L’Insta360 GO 3 est a conception en deux parties composée du module de caméra lui-même et d’une sorte de pod d’accueil magnétique. Le composant de la caméra est plus petit que le pouce humain moyen et ne pèse que 35 grammes, soit environ 1,2 once.

L’Action Pod, quant à lui, dispose d’un écran tactile rabattable de 2,2 pouces pour contrôler l’appareil photo à distance via Bluetooth et se double d’une batterie pour prolonger le temps de prise de vue.

Le module de caméra porte un indice IPX8 tandis que le Pod est résistant à l’eau IPX4. Les autres équipements incluent un protège-objectif remplaçable pour une protection supplémentaire contre les dommages et des fonctionnalités logicielles telles que FlowState Stabilization et 360 Horizon Lock pour améliorer les images capturées. Une autre fonctionnalité pratique appelée Timed Capture vous permet de programmer des enregistrements à l’avance. Par exemple, vous pouvez configurer l’appareil pour capturer un timelapse d’un lever de soleil sans avoir à vous réveiller tôt.

Avec le mode FreeFrame, les utilisateurs peuvent modifier le rapport d’aspect de leurs séquences après la prise de vue pour plus de polyvalence. Le montage alimenté par l’IA peut vous aider à organiser vos meilleurs clips sans avoir à parcourir manuellement toutes vos vidéos enregistrées.

Le lot est également livré avec un ensemble d’accessoires magnétiques comprenant un pendentif qui peut être porté autour du cou, un clip pour chapeaux et un support pivotant avec un support collant réutilisable qui a également un point de montage de 1/4 de pouce pour les trépieds.

En termes de performances, le nouvel Insta360 GO 3 peut enregistrer jusqu’à 2,7K de séquences pendant 45 minutes maximum à l’aide de sa batterie intégrée de 310 mAh (la prise en compte du module de charge pousse le temps record total jusqu’à 170 minutes). La caméra contient également deux microphones et l’option de fonctionnement mains libres basé sur la voix.

L’Insta360 GO 3 est disponible à partir d’aujourd’hui en trois options de stockage : 32 Go, 64 Go et 128 Go, au prix de 429,99€, 449,99€ et 499,99€, respectivement. Les prix sont à peu près au même niveau que ceux d’autres acteurs majeurs du marché des caméras d’action comme GoPro et DJI. Vous pouvez en acheter un directement auprès d’Insta360 ou de l’un des nombreux revendeurs, dont Amazon.