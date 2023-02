Prix de l’abonnement Netflix : Tout ce qu’il faut absolument savoir

Combien coûte Netflix et quelles sont les options d’abonnement? Voici un récapitulatif des offres à votre disposition sur la plateforme de streaming.

Netflix compte peut-être plus de 223 millions d’abonnés dans le monde, dont 10 millions en France, mais cela n’empêche pas le populaire service de streaming vidéo d’augmenter le prix de ses offres. Depuis fin octobre 2022, toutes les formules d’abonnement Netflix ont ainsi augmenté de 1€ ou 2€. Pourquoi cette nouvelle hausse des prix des abonnements Netflix ? En plus d’être dans un secteur de plus en plus compétitif avec des concurrents comme Amazon Prime Video et Disney+, Netflix tente de se distinguer en incorporant des jeux vidéo en plus des séries et des films. Cela a donc un coût.

Avec cette hausse de prix, un tout nouveau forfait « Essentiel avec pub » a fait son apparition. Désormais, vous pouvez, si vous le souhaitez, payer 5,99 euros par mois pour cet abonnement décrit comme étant le plus abordable de la plateforme SVoD. En contrepartie, comme l’explique Numerama, vous verrez de la publicité s’afficher avant et pendant la lecture de vos séries, films et documentaires.

Alors, combien coûte actuellement Netflix et quelles sont les options qui s’ouvrent à vous en 2019 ? Faisons le tour.

Prix des abonnements Netflix ?

Essentiel avec pub

Prix: 5,99 € / mois

Ce que vous obtenez: Les films et séries diffuseront une publicité de 15 à 30 secondes avant le démarrage. Les publicités affichées avant ou pendant les contenus dureront entre 15 et 30 secondes. Une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure de visionnage est prévue. Certains contenus ne seront pas disponibles, du moins dans un premier temps.

Essentiel

Prix: 8,99 € / mois

Ce que vous obtenez: Avec un abonnement Netflix basique, vous n’obtenez que les éléments de base. C’est parfait pour un consommateur occasionnel de médias qui vit seul. Le prix de 9 € vous donne accès au service de diffusion en continu sur un seul écran, en définition standard – sans HD.

Standard

Prix: 13,49 € / mois

Ce que vous obtenez: Un forfait Netflix standard est idéal pour les couples souhaitant regarder la télévision simultanément dans différentes pièces. Vous avez accès au service de diffusion en continu sur un maximum de deux écrans, et en HD, si vous le souhaitez.

Premium

Prix: 17,99 € / mois

Ce que vous obtenez: Premium Netflix vous offre tout ce dont vous avez avec un forfait Netflix Standard, mais vous pouvez diffuser simultanément sur un maximum de quatre écrans et avoir la possibilité de regarder vos émissions et films préférés en HD ou même en 4K. Parfait pour une famille ou un cinéphile sérieux désirant la meilleure qualité d’image.

Si j’ai déjà Netflix, devrai-je payer le nouveau prix?

Les hausses de prix prennent effet immédiatement pour tous les nouveaux abonnés Netflix. Si vous êtes déjà membre actif, vous n’avez pas à payer plus pour le moment, mais malheureusement, votre ancien prix n’est pas bloqué. La hausse des prix s’appliquera à tous les clients, anciens et nouveaux, au cours des trois prochains mois.

Enfin, sachez que vous pouvez tester le service de sVOD durant un mois, le tout gratuitement. La période d’essai peut être annulée et vous n’aurez rien à payer. De plus si vous annulez bien avant la fin du mois gratuit, vous disposerez quand même d’un mois complet pour parcourir le catalogue.