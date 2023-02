Extordo Avis – Une expérience de trading personnalisée

Extordo est une excellente plateforme avec des offres de produits diversifiées, des programmes de trading personnalisables et des ressources pour des expériences personnalisées.

Principaux avantages de Extordo

Bien que les sites de courtage en ligne offrent des produits et services presque similaires, il y a toujours quelque chose qui les distingue des autres. Voici les principaux attributs qui permettent à Extordo de se distinguer de ses concurrents.

Des plateformes de trading intuitives

Extordo dispose de plateformes de trading web et mobiles conviviales et intuitives. Ces programmes sont dotés d’applications et d’outils robustes. Quelques fonctions sont préprogrammées, mais la plupart sont personnalisables, ce qui permet aux traders et aux investisseurs de personnaliser les activités de trading en fonction de leurs besoins. Les plateformes ont un design simple et des outils avancés pour les débutants et les traders chevronnés.

Un éventail d’options d’investissement

Contrairement à certains courtiers qui limitent les traders à un ou deux actifs seulement, Extordo est une plateforme de trading multi-actifs. Les traders et les investisseurs sur le forum peuvent accéder à diverses options d’investissement, notamment les actions, les crypto-monnaies, le forex, les CFD, les contrats à terme, les matières premières et les bonds. Les traders peuvent tirer parti des ressources pédagogiques et des outils disponibles sur les plateformes de trading pour choisir les classes d’actifs les plus appropriées à trader en fonction des conditions du marché et de leurs objectifs.

Vaste programme pédagogique

Extordo fournit à ses clients des programmes pédagogiques bien documentés et innovants en rapport avec le marché du trading en ligne. Ces programmes comprennent des tutoriels, des analyses de marché, des données sur les actifs, des cours et des expériences d’apprentissage virtuel. Ces programmes permettent aux débutants de se familiariser plus facilement avec les subtilités du trading en ligne. Les traders professionnels peuvent également les utiliser pour améliorer leurs compétences.

Avantages et inconvénients de Extordo

Les avantages et les inconvénients donnent un aperçu de l’expérience globale que les traders et les investisseurs peuvent attendre de l’utilisation de la plateforme. Ils offrent un aperçu utile pour déterminer si le site de courtage est la bonne solution pour vous. Voici les avantages et les inconvénients de Extordo.

Avantages

Des plateformes de trading conviviales et efficaces

Des produits d’investissement variés

D’excellents programmes pédagogiques

Outils et fonctions personnalisables

Des frais réduits

Inconvénients

L’application mobile est en cours de développement et peut parfois entraîner des désagréments

Accessibilité limitée dans certaines régions

Offres de produits et types de commande

Extordo cherche à offrir des expériences de trading personnalisées à tous les types de traders et d’investisseurs. Ainsi, ils proposent une sélection plus complète de classes d’actifs accessibles via la plateforme web et l’application mobile. Comme certains traders le décrivent, Extordo a quelque chose pour chaque trader et investisseur.

Tous les traders et investisseurs utilisant Extordo peuvent accéder aux produits suivants.

Stocks

Crypto-monnaies (Prend en charge toutes les principales crypto-monnaies)

Forex (Plus de 50 paires de devises)

CFDs

Futures/ Matières premières

Bonds

Le programme web et la plateforme mobile permettent aux traders de saisir différents ordres, y compris des ordres stop limites et des trailing stops. Cependant, seule la plateforme web prend en charge les ordres conditionnels et l’exécution d’ordres multiples simultanés.

Plateformes de trading et expérience

Extordo met l’accent sur les expériences de trading de ses clients. Il propose deux plateformes de trading ; un programme web et une application mobile. Les deux plateformes offrent un large éventail d’outils et de fonctions préprogrammés et personnalisables pour les traders novices et expérimentés. Elles s’appuient sur une technologie de routage avancée pour permettre aux transactions et aux investisseurs d’accéder à diverses bourses et marchés mondiaux.

Les plateformes mobile et web prennent également en charge le backtesting, grâce auquel les traders peuvent évaluer des stratégies de trading spécifiques sur la base de données historiques. Les plateformes de trading Extordo offrent également des fonctions automatisées telles que la définition des ordres pour une exécution ultérieure. Les autres caractéristiques impressionnantes des plateformes de trading sont les suivantes :

Des filtres personnalisables.

Filtres préprogrammés pour les ETF.

Graphiques et outils de bricolage.

Calculatrices.

Les traders peuvent également accéder aux faits marquants du marché en temps réel, aux rapports d’analystes et aux actualités à partir de la plateforme web et de l’application mobile. Cependant, la plateforme mobile est en cours de développement, et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être accessibles aux utilisateurs actuellement. En outre, les plateformes de trading ne sont pas accessibles dans certaines régions et certains territoires.

À propos des commissions et des frais

Le trading d’ETF et d’actions avec Extordo ne donne lieu à aucune commission ni aucun frais. Le site de courtage a également supprimé les frais d’inactivité, de chèque et de virement. Cependant, le trading de crypto, forex, obligations, CFD et futures sur les plateformes sont soumis à des commissions différentes. Les courtiers révisent souvent leurs frais et commissions, les traders doivent donc consulter régulièrement les barèmes pour éviter les surprises. Néanmoins, Extordo a des frais relativement plus bas et des taux d’intérêt marginaux que la plupart des principaux sites de courtage.

Verdict Final

Extordo est une plateforme de trading exceptionnelle pour les novices et les traders expérimentés à la recherche d’expériences d’investissement personnalisées. Elle propose une vaste sélection de classes d’actifs, des plateformes de trading intuitives, des programmes éducatifs de qualité et des frais réduits. Cependant, les plateformes de trading ne sont pas accessibles dans certaines régions. Veuillez contacter ce site de courtage pour plus d’informations.

