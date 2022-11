Apple prévoit un déficit de production de près de 6 millions d’iPhone Pro

Apple s’attend à perdre près de 6 millions d’iPhone 14 Pro alors que les perturbations à l’usine Foxconn se poursuivent.

Les problèmes persistants à l’usine Foxconn de Zhengzhou en Chine ont un impact sur les plans de production d’Apple. Les protestations contre les restrictions extrêmes anti-Covid qui ont vu de nombreux travailleurs quitter l’usine devraient entraîner un manque à gagner de près de 6 millions de combinés iPhone 14 Pro cette année en raison d’une perte de production.

L’usine de Foxconn fabrique la grande majorité des appareils iPhone 14 Pro et Pro Max. Les opérations ont été interrompues à la mi-octobre à la suite d’une épidémie de Covid qui a placé l’usine et ses 200 000 travailleurs dans un confinement « en boucle fermée ».

On prétend que 20 000 travailleurs ont été mis en quarantaine sur place. Des pénuries alimentaires ont également été signalées, entraînant des débrayages massifs des travailleurs. Bloomberg rapporte que beaucoup ont été remplacés par de nouveaux employés qui se sont rebellés contre les pratiques de rémunération et de quarantaine.

Foxconn a récemment été contraint de démentir les informations selon lesquelles huit personnes seraient mortes à l’usine depuis le début du verrouillage. Il a également dû faire face à des vidéos émergeant en ligne d’employés s’échappant de l’enceinte en escaladant des clôtures et, dans certains cas, en parcourant des kilomètres pour rentrer chez eux – Foxconn a déclaré que cela ne les empêcherait pas de partir. L’entreprise a tenté d’apaiser les travailleurs à temps plein en leur offrant des primes allant jusqu’à 1 800 dollars par mois pour rester à l’usine en décembre et janvier.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/fShxj8WpIl

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022