Un câble de fibre optique endommagé dans le sud de la France a perturbé l’Internet mondial

Plusieurs pays dans le monde ont connu des coupures Internet à cause d’un câble de fibre optique endommagé dans le sud de la France.

Mercredi soir, un grave incident impliquant un câble sous-marin dans le sud de la France a provoqué des problèmes de connectivité Internet généralisés. Au moins trois câbles à fibre optique ont été coupés à 20h30, ce qui a ralenti l’accès à Internet pour les utilisateurs en Europe, en Asie et aux États-Unis. Les sociétés de cloud ont rapidement travaillé pour réparer la dorsale internet.

Selon un article de la société de sécurité cloud Zscaler, les dommages inattendus au câble ont entraîné une perte de paquets et une augmentation de la latence pour les sites Web et les applications traversant les chemins impactés. L’entreprise a identifié trois liaisons brisées : Marseille-Lyon, Marseille-Milan et Marseille-Barcelone. Zscaler a apporté des ajustements de routage au trafic Internet dans la mesure du possible pour atténuer le problème. Cependant, dans certains cas, les actions ont été entravées par les fournisseurs d’applications et de contenu qui utilisaient encore les liens coupés.

Dans une mise à jour ultérieure, Zscaler a confirmé que les travailleurs avaient réparé l’un des liens concernés, entraînant une baisse de la perte de paquets et une réduction de la latence pour les sites Web et les applications Internet. Les liaisons restantes (probablement Marseille-Milan et Marseille-Barcelone) ont été confirmées coupées par des tests directs de fibre. Cependant, les opérations de recherche pour retrouver les points endommagés du câble sous-marin sont toujours en cours.

Alors que la connectivité Internet revient lentement à la normale, des enquêtes sont en cours au niveau local et mondial. Les autorités françaises ont recueilli des preuves de l’incident. Dans le même temps, des dommages non liés à des câbles au Royaume-Uni ont suscité de folles spéculations selon lesquelles les lignes coupées pourraient impliquer des saboteurs russes inconnus.

La BBC a également signalé qu’un câble sous-marin reliant les îles Shetland à l’Écosse avait subi des dommages à peu près au même moment que l’incident du sud de la France. La rupture a laissé les Shetland isolés du reste du monde. La coupure des Shetland s’est produite alors que les techniciens travaillaient encore à la restauration d’un autre câble reliant les îles Féroé aux Shetland qui a été coupé il y a une semaine.

Le risque que de multiples incidents se produisent dans l’infrastructure de fibre optique sous-marine européenne est mince. Les scénarios hypothétiques de sous-marins russes endommageant l’infrastructure Internet mondiale semblent plutôt extrêmes. Cependant, la crise géopolitique actuelle créée par l’invasion russe de l’Ukraine suscite des inquiétudes quant à l’implication du Kremlin.