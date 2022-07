Pourquoi un investisseur devrait envisager le trading de CFD

Vous êtes un investisseur et vous envisagez de trader des CFD ? Lisez cet article sur les avantages que le trading de CFD impose à un investisseur.

Bien qu’ils soient interdits aux États-Unis, les CFD sont extrêmement populaires dans d’autres grands pays du monde. Un CFD site Internet est un contrat de trading de produits dérivés entre deux parties, l’investisseur et le courtier.

Dans un CFD, la transaction s’ouvre, et le trading se produit entre les prix d’ouverture et de clôture du contrat, ou la différence de valeur du titre entre un prix d’ouverture et de clôture.

En outre, les investisseurs disposent d’un temps limité pour trader des CFD avant de réaliser un profit ou une perte. Le gain initial réel est multiplié par le nombre d’actions offertes au moment de la transaction.

Il est toutefois conseillé aux investisseurs de ne pas entrer dans un CFD avec plus d’argent qu’ils ne peuvent se permettre de perdre ; certains préfèrent prendre des risques lucratifs sur des investissements mobiles et considèrent que toutes les pertes sont minimes lorsqu’ils utilisent l’effet de levier des transactions ou des marges existantes. Découvrez ici pourquoi les investisseurs devraient envisager le trading de CFD.

Un effet de levier plus important

Les CFD offrent des effets de levier plus élevés que le trading traditionnel. La puissance standard sur le marché des CFD est soumise à une réglementation. Il fut un temps où elle ne dépassait pas 2% de marge de maintien [effet de levier de 50,1], mais elle est désormais limitée à une fourchette de 3% [effet de levier de 30,1] et peut atteindre 50% [effet de levier de 2,1]. Des exigences de marge plus faibles se traduisent par une mise de fonds moins importante pour un trader et des rendements potentiels plus élevés. D’un autre côté, un effet de levier plus important peut également amplifier les pertes d’un trader.

Vaste accès au marché mondial

De nombreux courtiers en CFD proposent des produits sur tous les principaux marchés mondiaux, ce qui permet un accès 24 heures sur 24. Les investisseurs peuvent trader des CFD sur un large éventail de marchés mondiaux. En vous inscrivant auprès d’un courtier en ligne, vous pouvez investir dans divers marchés financiers par le biais d’une plateforme de trading en ligne comme cette plateforme officielle.

Les traders peuvent accéder aux Contrats De Différence sur le forex, les actions, les indices, les métaux et les matières premières, offrant ainsi un large éventail de possibilités d’investissement à partir d’un seul compte.

Pas de droit de timbre

Contrairement au trading traditionnel d’actions, il n’y a pas de droit de timbre à payer sur les CFD car vous n’obtenez pas la propriété physique d’un actif sous-jacent. Toutefois, le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles et peut changer.

Se couvrir avec les CFD

Un aspect notable des CFD est que vous pouvez les utiliser pour prendre des positions courtes. Les investisseurs ont accès à des fonds qu’ils peuvent utiliser pour mettre en place des positions couvertes et limiter leur risque à tout moment.

Bien que le trading de CFD présente plusieurs avantages, un investisseur doit également s’assurer qu’il comprend parfaitement les risques liés au trading de produits financiers dérivés.

Il existe également une stratégie utile lorsque vous n’avez pas pris de position risquée sur un CFD ou lorsqu’une position de trading à long terme accumule les pertes. Au lieu de vendre à perte et de vider les fonds de votre compte, vous pouvez ouvrir des positions supplémentaires dans l’espoir de générer des gains qui équilibreront votre position de trading initiale. Une stratégie de couverture peut compenser certains risques liés aux transactions CFD lorsqu’elle est utilisée correctement.

Les coûts peuvent augmenter sur le long terme

Le trading de CFD peut être une méthode rentable d’investissement sur les marchés financiers. Cependant, le fait d’ouvrir des positions de trading pendant de longues périodes et de ne pas les gérer peut augmenter les coûts au fil du temps. Les investisseurs qui cherchent à ouvrir des positions à long terme doivent être conscients des dépenses supplémentaires telles que les swaps que les plateformes facturent pour maintenir des positions pendant la nuit et la majoration traditionnelle du spread ou les frais de commission. Avant d’ouvrir une position, les traders doivent calculer et gérer tous les coûts potentiels afin de garantir le meilleur résultat possible.

Conclusion

Le Contrat De Différence est très populaire et utilisé par les investisseurs pour tirer le meilleur parti de la volatilité du marché. Voici les principaux avantages dont un investisseur peut bénéficier lorsqu’il se lance dans le trading de CFD. Ainsi, lorsqu’une personne décide de se lancer dans le trading de CFD, elle est sûre de sa décision.