Les utilisateurs de macOS peuvent désormais s’inscrire pour tester le navigateur DuckDuckGo

Les utilisateurs de macOS peuvent désormais s’inscrire pour tester le navigateur centré sur la confidentialité, DuckDuckGo.

DuckDuckGo est surtout connu pour son moteur de recherche au nom identique et centré sur la confidentialité, mais il a également plongé ses orteils dans le domaine des navigateurs Web.Ce processus a commencé avec l’application mobile officielle de DuckDuckGo, qui a été publiée en 2013. Plus récemment, DuckDuckGo a étendu sa portée à d’autres marchés, avec le lancement de sa première version bêta fermée de navigateur de bureau en décembre de l’année dernière.

Cette version bêta fermée n’était pas accessible au public, mais désormais, DuckDuckGo ouvre ses tests de navigateur à un plus grand segment de consommateurs.Les utilisateurs de macOS peuvent s’inscrire à une liste d’attente privée qui les invitera automatiquement à la phase de test lorsqu’un créneau s’ouvrira Si vous êtes invité, vous pourrez télécharger le navigateur et faire part de vos réflexions à l’équipe DuckDuckGo. Une version Windows « arrive bientôt », mais nous n’avons pas d’ETA à ce sujet pour le moment.

Alors, qu’est-ce qui rend le navigateur DuckDuckGo spécial ? En quoi est-ce une meilleure option que, disons, Firefox ou Pale Moon, qui prétendent également mettre la confidentialité au premier plan ? Pour commencer, le navigateur de DuckDuckGo n’est pas un fork d’un projet existant : non Chromium, pas Firefox. Cela signifie qu’il n’a pas à s’inquiéter d’un encombrement ou d’un bagage supplémentaire. Le navigateur a été conçu à partir de zéro pour utiliser le moteur de rendu intégré de votre ordinateur, et tout le code supplémentaire a été écrit avec « confidentialité, sécurité et simplicité » à l’esprit.

Bien sûr, les défauts de ce processus sont un manque évident de prise en charge des extensions, du moins pour le moment.Cela signifie que tous vos modules complémentaires préférés, comme Adblock Plus, Bitwarden, Return YouTube Dislikes, ou tout autre ne seront pas compatible avec le navigateur DuckDuckGo.

DuckDuckGo travaille sur des moyens de fournir des fonctionnalités supplémentaires appropriées, mais il reste à voir si ces tentatives iront n’importe où.

Cela dit, DuckDuckGo n’est pas complètement dépouillé en termes de fonctionnalités supplémentaires. Il dispose d’un gestionnaire de mots de passe intégré et d’un « bloqueur de publicité effrayant », qui se concentre sur l’élimination des publicités invasives (DuckDuckGo insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un « bloqueur de publicité général » « ). Le navigateur vous propose également un flux de confidentialité sur sa page d’accueil, où il offre une vue d’ensemble de tous les traceurs qu’il a bloqués sur divers sites Web et services.

Enfin, le navigateur de DuckDuckGo pour Mac peut bloquer automatiquement les cookies et répondre aux invites contextuelles des cookies en sélectionnant l’option la moins invasive (telle que « utiliser uniquement les cookies nécessaires » ou « bloquer tous les cookies »).

Comme nous l’avons déjà dit, les propriétaires de Mac peuvent essayer le navigateur en s’inscrivant sur la liste d’attente, mais tous les autres devront attendre un peu plus longtemps pour mettre la main dessus.