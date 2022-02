La PS5 pour tous en 2022 ?

Unsplash

La PS5 de Sony est actuellement l’une des consoles de jeux les plus recherchées. Malheureusement, comme vous devez l’avoir constaté, réussir à s’en procurer une est très difficile.

La question que tout le joueur se pose est de savoir si en 2022, il lui sera possible d’acheter une PS5 au prix officiel. Nous allons donc faire le point sur la question.

La croissance phénoménale du jeu

Le jeu, qui est l’une des activités les plus accessibles à tout un chacun a connu, ces derniers mois, une croissance phénoménale. Il faut dire que lorsque vous travaillez dur, il est obligatoire de se ménager des moments. Le jeu est l’activité parfaite pour cela, ce qui explique que de plus en plus de personnes y ont recours.

Toutes les formes du jeu qu’il s’agisse des sites de casinos en ligne par exemple casino777 , les jeux en réseau, les jeux sur mobiles, sur smartwatch ou encore sur consoles ont bénéficié d’une croissance phénoménale. Croissance qui s’est traduite par une augmentation des visites sur les sites, mais aussi par un accroissement des téléchargements qui ont été estimés à 1,2 milliard ces derniers mois ainsi qu’une demande en hausse des supports pour jeux qu’il s’agisse de consoles ou d’ordinateurs.

Marketing de la rareté

Il existe une technique commerciale qui porte le nom de « marketing de la rareté » et dont Sony, qui s’en est toujours défendu, a été accusé de pratiquer. Souvenez-vous de la Playstation 2 qui lors de sa sortie était très demandée et difficile à se procurer. Il s’agissait déjà d’un problème de processeur qui était compliqué à fabriquer. Il semble bien que l’histoire se répète avec la PS5. Plusieurs facteurs sont mis en avant pour expliquer la pénurie de PS5 dont une demande en très forte hausse et la pénurie en microprocesseurs. Néanmoins, nous pouvons nous demander si cela n’aurait pas pour origine la mise en place d’une opération de marketing de la rareté qui ne se serait pas déroulée comme prévu.

L’automobile responsable de la pénurie ?

Nombreux sont ceux qui laissent entendre que la pénurie des microprocesseurs viendrait des voitures électriques. Effectivement, de nombreux microprocesseurs sont incorporés aux voitures électriques dont la demande a fortement augmenté. La chose que certains oublient de préciser c’est qu’essentiellement les processeurs pour véhicules électriques proviennent d’autres marques qu’AMD. Toutefois Tesla a recours, pour ses modèles chinois, aux puces AMD. D’autres experts laissent entendre que la marge d’AMD est faible pour les puces qu’elle livre à Sony.

AMD favoriserait d’autres acteurs dont les fabricants d’ordinateurs. Il faut savoir que depuis près de 10 ans AMD a arrêté la production de puces qu’elle sous-traite au Taïwanais TSMC. La question de la sous-traitance qui est au coeur de l’industrie informatique semble montrer ses limites. Un haut responsable d’AMD a déclaré, récemment, que le retour à la normalité ne devrait pas se faire avant 2023 ;