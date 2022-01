Comment miner du bitcoin avec votre smartphone Android ?

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec les crypto-monnaies, et l’une d’entre elles est de les extraire via votre smartphone. Cela peut vous sembler une idée extraordinaire, mais c’est vrai. De nos jours, vous pouvez également extraire des crypto-monnaies avec votre smartphone Android en raison de la technologie de pointe précoce. Les smartphones Android sont aujourd’hui convaincants, tout comme les systèmes informatiques, et par conséquent, ils ne peuvent rien faire de moins que des PC. Par conséquent, vous pouvez désormais créer des crypto-monnaies comme le bitcoin et d’autres en utilisant votre smartphone Android directement chez vous. Cependant, vous aurez besoin d’un degré élevé de pouvoir et d’argent pour le faire. Par conséquent, cela aiderait si vous aviez un smartphone très avancé, et les plus petits ne peuvent pas le faire. De plus, il est très approprié que vous ayez tous les détails essentiels à l’esprit si vous souhaitez exploiter des crypto-monnaies avec votre smartphone Android.

Le processus?

Dans l’extraction de crypto-monnaie vers un smartphone Android, vous devez suivre différents processus. Il existe deux types de processus que vous pouvez suivre, et ils sont décrits ci-dessous.

Extraction en solo d’Android

Tout d’abord, vous devez comprendre que l’extraction de crypto-monnaie n’est pas très facile. Vous devez vous occuper de beaucoup de choses pour créer une adresse bitcoin. De plus, avec la popularité croissante du bitcoin à travers le monde, il n’est pas très populaire parmi les mineurs de crypto-monnaie. Chaque adresse bitcoin est créée via une adresse de cryptographie 64 bits contenant des clés privées et publiques. C’est le processus de génération de crypto-monnaie, et la limite de bitcoin est de 21 millions seulement. Ainsi, votre smartphone Android mettra quelques mois avant de pouvoir générer une infime partie d’un bitcoin.

Pool de minage de cryptomonnaie

Un pool de minage de crypto-monnaie est un groupe connecté via divers services et génère des ressources pour suivre les transactions. Si le pool réussit à déchiffrer une transaction, ils obtiennent une part équitable de leur crypto-monnaie collectée. Donc, vous savez, gardons l’extraction de devises, et cela génère un nouveau bloc.

Si vous allez sur Internet, vous rencontrerez des milliers d’applications comme bitcoincode-fr.com que vous pouvez utiliser pour l’extraction de crypto-monnaie. Cependant, obtenir la meilleure application est la chose la plus importante. Vous ne pouvez pas choisir n’importe quelle application que vous rencontrez parce qu’elle ne convient pas. Certaines des applications à utiliser dans votre smartphone Android sont :

1. Mineur mobile MinerGate

C’est l’une des applications les plus populaires au monde que vous pouvez utiliser pour de nombreuses crypto-monnaies. Cependant, il s’agit d’une application dans laquelle vous ne pouvez pas exploiter le bitcoin, mais vous pouvez l’utiliser pour créer d’autres bitcoins comme dash, monero et bien d’autres. Comme toute autre application d’extraction de crypto-monnaie pour smartphone via Android, cela vous prendra également un peu de temps. Cette application dispose également d’un portefeuille intégré qui peut vous fournir un haut degré de sécurité pour vos crypto-monnaies.

2. Mineur de Bitcoin

Si vous souhaitez utiliser la meilleure application d’extraction de crypto-monnaie dans le monde, vous devez opter pour celle-ci. C’est le plus populaire, et la principale raison pour laquelle les gens l’aiment est son interface conviviale. En outre, il vous fournira un degré élevé de performances remarquables avec de nombreuses critiques positives à son sujet. L’une des choses les plus importantes que vous apprécierez avec cette application est d’avoir ce soin intégré au portefeuille de devises. Pour échanger des crypto-monnaies, vous obtiendrez des critiques et des graphiques équitables pour évaluer le marché. Étant disponible pour la plupart des appareils Android, c’est sans aucun doute la meilleure application que vous puissiez rencontrer à tout moment sur le marché. De plus, il y a beaucoup de choix devant vous.

En Conclusion

Si vous souhaitez extraire des crypto-monnaies via votre téléphone mobile Android, sachez que c’est simple et sans effort. Vous obtenez un smartphone et l’application nécessaire pour miner une crypto-monnaie. Vous obtiendrez des applications de l’App Store et vous pourrez également les laisser s’exécuter en arrière-plan sans trop y prêter attention. Cependant, ceux qui utilisent des PC pour l’extraction de crypto-monnaie auront le dessus. C’est parce que les systèmes informatiques sont plus rapides par rapport aux appareils mobiles, et par conséquent, ils vont résoudre les calculs cryptographiques avant les combinés mobiles.