Le patron de Better.com licencie 900 employés lors d’un appel Zoom de trois minutes

Le patron du site Better.com a licencié pas moins de 900 employés lors d’un appel Zoom d’à peine trois minutes.

Se faire virer est l’une des pires choses qui puisse arriver à une personne, mais imaginez perdre votre emploi juste avant les vacances, avec 900 autres personnes, et en être informé via Zoom. C’est la méthode que Vishal Garg, PDG de la société de prêts hypothécaires Better.com, a utilisée pour faire savoir au personnel qu’il ne passera pas un très joyeux Noël.

En commençant par l’euphémisme de l’année, Garg a déclaré: « Je viens à vous avec de mauvaises nouvelles. »

« Si vous êtes sur cet appel, vous faites partie du groupe malchanceux mis à pied. Votre emploi ici est résilié avec effet immédiat. »

Garg a blâmé la performance et la productivité du personnel ainsi que l’évolution du marché des propriétaires pour les licenciements. « La dernière fois que j’ai fait [cela], j’ai pleuré », a-t-il déclaré aux travailleurs maintenant au chômage, ce qui a sans aucun doute suscité beaucoup de sympathie pour le patron d’une entreprise qui a reçu une injection de 750 millions de dollars d’investisseurs la semaine dernière. Heureusement, le PDG était remarquablement habile à garder ses émotions sous contrôle à cette occasion.

Neuf pour cent des employés de l’entreprise ont été licenciés, y compris toute son équipe de diversité, d’équité et d’inclusion.

Le directeur financier de Better.com, Kevin Ryan, a déclaré à la BBC : « Devoir procéder à des licenciements est déchirant, surtout à cette période de l’année. » Il a ajouté qu' »un bilan de forteresse et une main-d’œuvre réduite et concentrée nous ont préparés à jouer l’offensive en entrant dans un marché de l’accession à la propriété en évolution radicale ».

D’anciens employés de l’appel le décrivent comme ayant duré « trois minutes maximum » dans une interview avec le Daily Beast. « Ils nous ont jetés comme des ordures. Nous étions là depuis le début et avons travaillé dur pour l’entreprise et pour nos rôles », a déclaré un autre.

Depuis que l’histoire s’est répandue, Garg a publié un message sur le site Web de l’entreprise pour s’excuser de la méthode qu’il a utilisée pour licencier le personnel.

« Je n’ai pas montré la quantité appropriée de respect et d’appréciation pour les personnes qui ont été touchées et pour leurs contributions à Better. Je reconnais la décision de procéder aux licenciements, mais en la communiquant, j’ai gâché l’exécution », a-t-il écrit.

« Ce faisant, je vous ai embarrassé. Je me rends compte que la façon dont j’ai communiqué cette nouvelle a aggravé une situation difficile. Je suis profondément désolé et je m’engage à tirer les leçons de cette situation et à faire plus pour être le leader que vous attendez de moi. «