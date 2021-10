Les caméras des véhicules Tesla peuvent désormais être utilisées pour streamer en direct leur environnement

Tesla a fait savoir que les caméras de ses véhicules électriques peuvent désormais être utilisées pour streamer en direct leur environnement.

La nouvelle mise à jour logicielle de Tesla a introduit un mode sentinelle à distance qui vous permet de voir l’environnement de votre voiture grâce aux multiples caméras installées autour du véhicule. Bien qu’utile, tout le monde ne pourra pas en profiter, car seuls les abonnés à la connectivité premium Tesla peuvent bénéficier de la nouvelle fonctionnalité.

Le mode sentinelle de Tesla existe depuis plus de deux ans, informant les propriétaires des menaces possibles pour leurs voitures. Désormais, le système reçoit la mise à jour logicielle 2021.36.8, qui inclut une nouvelle option appelée « Accès à la caméra en direct en mode Sentry ». Avec cette nouvelle fonctionnalité, les propriétaires de Tesla peuvent utiliser les caméras de leur véhicule pour voir ce qui se passe à proximité via l’application mobile de Tesla. De plus, cela vous permettra également de parler à travers le haut-parleur, comme l’a déclaré Elon Musk.

Pour activer ou désactiver l’accès à la caméra en direct en mode Sentry, ouvrez l’application, accédez au panneau « Contrôles » et sélectionnez « Sécurité et sécurité ». Vous aurez besoin d’un abonnement de connectivité premium actif (au prix de 10 $/mois) pour utiliser la nouvelle fonctionnalité. Pour l’instant, cela ne fonctionne que sur l’application iOS. On ne sait pas si l’application Android le recevra.

« Vous pouvez désormais visualiser à distance les environs de votre voiture lorsqu’elle est garée pour confirmer la sécurité de votre environnement avant de retourner à votre voiture », lit-on dans la description de la nouvelle fonctionnalité. « La caméra en direct est chiffrée de bout en bout et n’est pas accessible par Tesla. »

You can also talk through the car speaker. Great for practical jokes 🙂 — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2021

Si vous achetez une nouvelle Tesla, vous devriez également pouvoir essayer la nouvelle fonctionnalité, car toutes les nouvelles voitures incluent une période gratuite de connectivité premium. Cependant, il convient de mentionner que si les propriétaires de véhicules neufs des modèles 3 et Y bénéficient d’une période d’essai de 30 jours, les nouvelles voitures des modèles S et X bénéficient d’une période d’essai d’un an. Si vous avez acheté votre voiture en privé, quel que soit le modèle, vous bénéficierez toujours d’un essai de connectivité premium de 30 jours, mais uniquement s’il n’a pas déjà un abonnement actif.

Les autres fonctionnalités fournies avec l’abonnement de connectivité premium de Tesla incluent des cartes à vue satellite avec visualisation du trafic en direct, de la musique et des vidéos en streaming dans la voiture, Tesla Caraoke, un navigateur Internet et des mises à jour logicielles OTA via Wi-Fi et cellulaire.