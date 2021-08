TikTok va bientôt proposer une fonction de Stories

TikTok teste une fonctionnalité de stories comme le font déjà Snapchat ou bien encore Instagram.

Sur une chronologie suffisamment longue, toutes les applications de réseaux sociaux ont tendance à ajouter des stories, et maintenant c’est apparemment au tour de TikTok : la populaire application vidéo expérimente une nouvelle fonctionnalité de stories. La fonctionnalité a été mise en évidence par Matt Navarra sur Twitter, et un porte-parole de TikTok a confirmé le test dans un e-mail au site The Verge.

La nouvelle fonctionnalité, simplement appelée « TikTok Stories », semble fonctionner de la même manière que d’autres fonctions de stories sur des applications comme Instagram ou Snapchat. Les stories sont présentes dans une nouvelle barre latérale coulissante, où vous pourrez voir les stories publiées par les comptes que vous suivez sur TikTok pendant 24 heures avant qu’elles ne soient automatiquement supprimées. Les autres utilisateurs pourront également réagir et commenter votre story. Et tout comme sur Instagram et d’autres plateformes, vous pourrez également appuyer sur la photo de profil d’un utilisateur pour charger une story.

TikTok décrit la fonctionnalité de l’application comme « une nouvelle façon d’interagir avec vos abonnés ». Les utilisateurs peuvent créer une nouvelle histoire en appuyant sur un bouton « Créer » qui a été ajouté à la barre latérale, et ils peuvent ajouter les légendes, la musique et le texte habituels. Fidèle à la nature d’abord de la vidéo de TikTok, il semble que les stories doivent être des vidéos, pas des images fixes.





« Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok », a écrit un porte-parole de TikTok dans une déclaration à The Verge. « Actuellement, nous expérimentons des moyens de donner aux créateurs des formats supplémentaires pour donner vie à leurs idées créatives pour la communauté TikTok. »

La société n’a fourni aucun détail sur l’étendue des tests de TikTok Stories, ni quand (ou même si) elle verra une version plus large. Cependant, une recherche rapide sur Twitter révèle un certain nombre d’utilisateurs de TikTok qui ont déjà eu accès à la fonctionnalité.