Twitter : une fonction pour enregistrer ses Spaces est prévue

Le responsable des produits de consommation de Twitter, Kayvon Beykpour, a révélé que la plateforme planche sur une fonction pour enregistrer les Spaces.

La fonctionnalité audio sociale de Twitter Spaces continue d’élargir son groupe de test, mais actuellement, si vous manquez une session en direct, vous ratez la conversation pour de bon. Cela pourrait toutefois changer. Dans une interview avec Nilay Patel de The Verge sur son podcast Decoder, Kayvon Beykpour, responsable des produits de consommation chez Twitter, a déclaré que la société prévoyait de créer un moyen d’enregistrer nativement les conversations.

«Je pense que cela devrait être un choix», dit-il. «Si vous pensez que la conversation valait la peine d’être rejouée, vous devriez pouvoir le faire. Personnellement, je suis un peu plus optimiste sur deux choses. Premièrement, il est évident que l’hôte devrait pouvoir le sauvegarder et faire ce qu’il veut. Peut-être que vous hébergez un espace, que vous le sauvegardez, puis que vous voulez aller le modifier. Vous devriez pouvoir le faire. «

Il poursuit en disant que l’idée d’enregistrer et de partager des clips devient plus délicate lorsque les participants souhaitent partager de l’audio sans le consentement explicite de l’hôte.

«Je pense aussi que l’idée de laisser le public choisir des extraits sonores et les partager sous forme de clips pourrait être vraiment très puissante», dit-il. «Maintenant, le défi avec cela est que vous avez une sorte de problème de consentement vraiment difficile parce que vous avez l’intention de l’hôte à l’esprit, est-ce que l’hôte veut que cette conversation soit préservée ou partagée? [Ensuite] il y a les orateurs, qui sont un acteur différent de l’animateur. Leur consentement est vraiment important. »

Actuellement, Twitter enregistre les conversations et les conserve pendant 30 jours, mais uniquement à des fins de modération. Les hôtes peuvent télécharger ces données aussi longtemps que Twitter les a, ainsi qu’une copie de la transcription (à condition que l’hôte les ait activées pendant la session). Son concurrent Clubhouse, d’autre part, ne conserve les enregistrements de conversation que lorsqu’une salle est en direct, en cas de violation des règles, mais supprime ensuite les données une fois la salle terminée.

L’idée que Twitter puisse permettre aux utilisateurs d’enregistrer de manière native définit les espaces pour être un entonnoir direct vers le podcasting. Cela change également l’énergie d’un espace d’une conversation spontanée à une conversation qui peut sembler plus professionnelle. La fonctionnalité pourrait être similaire à la prochaine application audio de Mark Cuban et Falon Fatemi appelée Fireside, qui permettra également aux gens d’enregistrer leurs conversations. L’application, que The Verge a vérifiée la semaine dernière, intègre même de la musique dans les émissions en direct afin que les enregistrements sonnent plus comme un podcast. Fireside lui-même permettra éventuellement aux gens de distribuer leurs enregistrements de manière native via des flux RSS.

Twitter ne semble pas vouloir aligner aussi étroitement les espaces avec l’écosystème de podcasting, mais l’équipe semble reconnaître que les gens veulent que leurs conversations soient préservées et distribuées en dehors de Twitter lui-même.