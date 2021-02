Tribes of Europa : regarder la saison 1 en streaming

Comment regarder en streaming la saison 1 de la série Tribes of Europa de Netflix sur internet ? Voici la réponse.

La série Tribes of Europa de Netflix se situe à seulement 45 ans dans le futur, mais à cette époque, après l’effondrement du Vieux Continent, l’Europe est désormais divisée en tribus.

La série a été comparée à une version futuriste de Game of Thrones, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : tout comme les frères et sœurs Stark, dans Tribes of Europa, trois frères et sœurs sont séparés au milieu de la violence et doivent s’y frayer un chemin.

L’action s’articule également autour d’un cube mystère qui promet puissance et connaissance à ceux qui peuvent le déchiffrer (un peu comme un Rubik’s Cube magique).

Créée par les producteurs de la série allemande Dark, Tribes of Europa se déroule en 2074 dans une Europe post-apocalyptique et suit trois frères et sœurs vivant dans la forêt. Au casting de cette série signée Felix Koch, ont trouve Henriette Confurius, David Ali Rashed et Emilio Sakraya.

Selon le synopsis: «À la suite d’une mystérieuse catastrophe mondiale, la guerre fait rage entre les tribus qui ont émergé des décombres de l’Europe. Trois frères et sœurs de la paisible tribu Origine – Kiano, Liv et Elja – sont séparés et forcés de tracer leur propre chemin dans un combat rempli d’action pour l’avenir de cette nouvelle Europe. »

Et quand le jeune Elja est chargé de porter le mystérieux cube appartenant à la tribu des Atlantins, il découvre que d’autres tribus plus violentes sont bien trop conscientes de son existence – et déterminées à mettre la main dessus.

Regarder Tribes of Europa – Saison 1 en streaming

La série est disponible depuis le 19 février sur Netflix.