Kingdom Hearts arrive enfin sur PC

Kingdom Hearts arrive sur PC après près de 20 ans en exclusivité sur console. Il peut être téléchargé depuis l’Epic Games Store.

Jusqu’à présent, les joueurs PC n’avaient pas accès à la série Kingdom Hearts. La franchise de longue date arrive enfin sur la plateforme via l’Epic Games Store. Bien que cela puisse déranger certains des passionnés de Steam, au moins, Kingdom Hearts est maintenant disponible sur PC.

La populaire série d’action-RPG de Square Enix est une exclusivité de la console depuis son lancement sur PS2 en 2002. Les joueurs sur PC pourront plonger dans l’univers de ce crossover entre univers Square Enix et l’univers Disney … si vous êtes prêt à la télécharger depuis l’Epic Games Store.

Les titres inclus sont Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts III Re Mind, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue et Kingdom Hearts: Melody of Memory. Kingdom Hears 1.5 + 2.5 Remix coûtera 49,99 €, tandis que le reste coûtera 59,99 €.

📣Just announced📣

The iconic @KINGDOMHEARTS Series is coming to PC for the first time ever on March 30th!

Are you ready to join Sora and friends in their battle against the darkness? Pre-order all the titles in the @KINGDOMHEARTS series starting today 👑https://t.co/nUKDdLoEcZ pic.twitter.com/RgcfVk3CFA

— Epic Games Store (@EpicGames) February 11, 2021