Jeff Bezos va quitter son poste de PDG d’Amazon cette année

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, va quitter son poste de directeur général du groupe pour passer la main à Andy Jassy.

Amazon a commencé sa vie comme une humble librairie en ligne, mais elle est devenue l’une des plus grandes multinationales technologiques au monde, le tout sous l’œil vigilant du fondateur et PDG Jeff Bezos. Cependant, tout cela est sur le point de changer. Dans un e-mail envoyé aujourd’hui à ses employés, Bezos a annoncé une nouvelle importante: au troisième trimestre de 2021, il quittera officiellement ses fonctions de PDG d’Amazon et deviendra à la place le président exécutif du conseil d’administration de la société.

Après 27 ans de service, Bezos remettra les rênes de l’entreprise à son ami et collègue Andrew Jassy. Jassy est peut-être mieux connu pour avoir fondé la division incroyablement populaire des services Web d’Amazon (AWS).

AWS est une plateforme de cloud computing qui dessert bien plus d’un million d’utilisateurs; en effet, c’est la raison pour laquelle bon nombre de vos sites Web et services préférés sont en ligne aujourd’hui. Le succès d’AWS, associé au long mandat de Jassy chez Amazon, qu’il a rejoint en 1997, a clairement montré à Bezos qu’il était le meilleur homme pour le poste.

« Andy est bien connu au sein de l’entreprise et travaille chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi », écrit Bezos dans son annonce. « Il sera un leader exceptionnel et il a toute ma confiance. »

La question qui nous préoccupe tous maintenant est … pourquoi? Pourquoi Bezos part-il maintenant, de tous les temps? Amazon est en meilleure forme financière que jamais, et le futur PDG est l’une des personnes les plus riches de la planète.

Apparemment, la réponse est simple: le temps. Bezos est actuellement responsable de plusieurs entreprises et initiatives, notamment le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund et Blue Origin, pour n’en nommer que quelques-unes. Selon lui, son rôle de chef de file d’Amazon ne lui laisse tout simplement pas assez de temps et d’énergie pour se donner à fond à ces autres projets.

Lorsqu’il quittera enfin son poste de direction, Bezos sera dans une bien meilleure position pour aider ces organisations à prospérer.

Comme mentionné précédemment, la décision de Bezos ici ne représente pas un détachement complet d’Amazon en tant qu’entreprise. En devenant président du conseil d’administration, Bezos sera toujours en mesure de conserver un certain contrôle et une certaine influence sur la direction générale d’Amazon, sans exiger de lui qu’il soit aussi présent pour les opérations quotidiennes. Cela ressemble à un juste milieu pour le multi-milliardaire.