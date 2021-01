CES 2021 : MaskFone, un masque avec une protection N95 et des écouteurs true wireless intégrés

La société britannique de télécoms Binatone a dévoilé un masque avec une protection N95 et des écouteurs true wireless intégrés.

Tout le monde espère le jour où nous n’aurons plus à porter de masque. Il y a peut-être encore un chemin, et d’ici là, les entreprises vont continuer à intégrer de la technologie dans les revêtements faciaux. Le dernier à emprunter cette voie est la société de télécommunications britannique Binatone, qui a dévoilé son MaskFone à 50 $; un casque Bluetooth et un masque N95 en un.

Le MaskFone est conçu principalement pour passer et prendre des appels téléphoniques tout en portant un masque facial. En plus des écouteurs sans fil, il est livré avec un microphone intégré, afin que les utilisateurs ne ressentent pas l’effet étouffé lorsqu’ils parlent lors d’un appel.

Le MaskFone utilise également des filtres N95 interchangeables de qualité médicale qui offrent une filtration virale à 95% et sont résistants à l’eau IPX5.

En tant que personne qui porte un masque avec des écouteurs et des lunettes à l’occasion, je peux voir les avantages ici. Les deux bourgeons émergent du masque et sont clipsés sur la partie inférieure du crochet d’oreille pour les empêcher de s’emmêler. Il y a même des boutons de commande à l’extérieur pour écouter de la musique – il est également livré avec l’intégration de Siri et d’Amazon Alexa.

Binatone écrit que le microphone garantit que les porteurs n’auront pas à retirer le masque pour être clairement entendus sur un mobile. La durée de vie de la batterie est de 12 heures et elle est lavable en machine. Il suffit de retirer le filtre avant de le mettre dans votre lave-linge.

Le MaskFone est disponible en petites / moyennes et moyennes / grandes tailles et est livré avec trois filtres PM2,5 et trois embouts auriculaires. Il sera lancé le 1er février pour 49,99 $.

En plus du MaskFone, Binatone dévoile le masque MegaFone, qui sera «entièrement équipé d’un projecteur vocal amovible offrant un mode« talkie-walkie »pour la projection vocale et la conversation bidirectionnelle.» Il utilise un réseau maillé pour se connecter à d’autres masques MegaFone, ce qui est intéressant.