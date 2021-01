Ce bracelet permet à vos amis, à votre famille et même à votre patron de surveiller votre humeur

Le bracelet connecté Moodbeam permet à vos amis, à votre famille et même à votre patron de surveiller votre humeur.

Il n’est pas surprenant que les cas de dépression et d’anxiété aient augmenté depuis le début de la pandémie. L’isolement, la peur, la solitude et les confinements peuvent éroder même la santé mentale de la personne la plus forte, mais un bracelet pourrait profiter à ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas demander d’aide.

Appelé Moodbeam, l’appareil ne comporte que deux boutons: l’un pour enregistrer chaque fois que vous vous sentez heureux (jaune) et l’autre pour les moments tristes (bleu). L’idée vient d’une entreprise basée au Royaume-Uni, également appelée Moodbeam.

En enregistrant les différents moments de la journée où les utilisateurs ressentent des changements soudains dans leur état émotionnel, le bracelet et l’application qui l’accompagne peuvent afficher des modèles et des tendances, permettant aux porteurs d’identifier les situations qui provoquent des sentiments négatifs.

Une utilisation potentiellement meilleure de la technologie consiste à partager les informations des utilisateurs avec la famille et les amis. Beaucoup de gens ne sont pas à l’aise d’admettre qu’ils souffrent mentalement, mais le Moodbeam pourrait les aider à se connecter avec les autres sans demander directement de l’aide.

Le wearable est également positionné comme un moyen pour les entreprises de surveiller (éventuellement) le bien-être du personnel travaillant à domicile et pouvant être confronté à l’isolement et à la solitude. «Les entreprises essaient de rester en contact avec le personnel travaillant à domicile. Ici, elles peuvent demander à 500 membres:« Ça va? sans décrocher le téléphone », a déclaré Christina Colmer McHugh, cofondatrice de Moodbeam, à la BBC.

Lancé en 2016, Colmer a proposé Moodbeam après avoir découvert que sa fille avait des difficultés à l’école et voulait un moyen pour son enfant de lui faire savoir ce qu’elle ressentait. L’appareil a été mis sous les projecteurs récemment alors que la pandémie suscitait davantage de problèmes de santé mentale.

Bien que la fonction principale de Moodbeam de 50 £ (64 €) puisse être reproduite à l’aide d’une application ou d’une smartwatch, sa simplicité plaira probablement aux membres plus âgés de la société et aux travailleurs occupés.