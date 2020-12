How Bad Is Your Spotify ? – Une IA critique vos goûts musicaux

The Pudding, un site de culture numérique, a lancé une IA qui juge votre mauvais goût en terme de musique sur Spotify.

Nous pouvons tous convenir que 2020 a été horrible, mais savez-vous quoi d’autre a été horrible? Vos habitudes d’écoute Spotify … selon une IA.

Avec How Bad Is Your Spotify?, Un projet du site de culture numérique The Pudding, vous pouvez laisser un bot détruire complètement tout sentiment de fierté que vous aviez vis à vis de votre goût pour la musique.

Le processus est simple: connectez-vous à votre Spotify, répondez à quelques questions et attendez patiemment vos résultats pendant que le bot se moque de vos goûts musicaux en cours de route. À la fin, il vous donne un rapport complet basé sur des éléments tels que les pistes que vous écoutez trop, les « artistes que vous adorez dans une mesure inconfortable » et quelques autres notes qui pourraient vous faire pleurer.

C’est certainement le contraire de Spotify Wrapped, qui vous fournit des données similaires mais d’une manière … moins critique. Cela vous permet également de tirer vos propres conclusions sur vous-même.

Mais vu comment ce bot a été « formé sur un corpus de plus de deux millions d’indicateurs de musique objectivement bonne, y compris des critiques de Pitchfork, des recommandations de disquaires et des subreddits dont vous n’avez jamais entendu parler », il sait clairement ce qui est bon ou non (apparemment).

Heureusement, aucune de vos statistiques n’est publiée nulle part, mais de nombreuses âmes courageuses se sont tournées vers Internet pour le faire de toute façon.

well, the "judge my spotify" AI is modeling human behavior pretty accurately pic.twitter.com/Z923YCTO24 — Al Shipley (@alshipley) December 23, 2020

I had an AI judge my Spotify habits. Brutal but accurate. pic.twitter.com/klvLXv86O5 — ʟᴏᴡ ʟ ɪ ɢ ʜ ᴛ ᴍɪxᴇs (@LowLightMixes) December 23, 2020

Si l’IA ne vous a pas raté, ne le prenait pas mal, car Mike Lacher, l’un des cerveaux derrière l’IA, a admis que tout cela était juste pour faire rire les internautes.