Uptodown: une alternative au Google Play Store

Parmi les boutiques d’applications alternatives au Google Play Store, il y a Uptodown. Voici une petite présentation du store.

Pour installer des applications sur un smartphone Android, la plupart des utilisateurs ont recours au Google Play Store. Pourtant, la boutique de Google n’est pas la seule à proposer des applications et des jeux pour les appareil sous Android. D’autres alternatives existent et l’une des forces de l’OS Android est de pouvoir se passer des services de Google.

Les stores alternatifs permettent de ne pas transmettre plus de données personnelles à Google, et ces boutiques rémunèrent aussi davantage les développeurs. Autre spécificité : trouver des applications introuvables sur le Play Store.

Uptodown c’est quoi ?

Uptodown est une boutique d’applications Android. Sa mission principale est de fournir un accès libre et gratuit aux applications pour n’importe quel appareil, de n’importe où, garantissant une industrie mobile plus ouverte.

Elle compte plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels du monde entier et est devenue une référence internationale dans le domaine des téléchargements de logiciels légaux. Disponible dans 15 langues différentes, la plateforme est 100% légale.

Plus de 80% de son trafic provient d’Android, ce qui en fait la deuxième plus grande plateforme de distribution juste derrière Google Play. Actuellement, elle propose un catalogue complet avec plus de 150 000 applications au format APK.

Son objectif est d’unifier et de compléter l’écosystème de distribution de logiciels Android en fournissant une plateforme polyvalente et ouverte. Pour accéder au catalogue, vous n’avez pas besoin de vous enregistrer ni de télécharger de logiciel superflu.

Tout le contenu d’Uptodown est analysé en profondeur par VirusTotal. Ce service analyse tout le contenu d’Uptodown avec plus de 50 antivirus. Toutes les informations extraites sur les virus ou les menaces potentielles sont publiées et disponibles sur le site officiel en tant que ressource. Les utilisateurs décident quoi faire de ces informations et s’ils téléchargent ou non une application.

En raison de la nature 100% légale de son contenu, Uptodown n’a pas à assumer le rôle de contrôle de la censure, et à la place, ce sont les utilisateurs qui décident quelles applications ils peuvent télécharger.