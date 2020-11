TikTok permet désormais aux parents de rendre les comptes de leurs adolescents plus privés

Via une mise à jour, TikTok propose aux parents de rendre les comptes de leurs adolescents plus privés.

TikTok étend aujourd’hui sa fonction de contrôle parental pour donner aux parents plus d’options sur ce que leur adolescent peut voir et sur la confidentialité de leur compte.

La plupart des mises à jour concernent la confidentialité. Les parents pourront désormais limiter les personnes autorisées à commenter les vidéos de leur adolescent, les personnes autorisées à consulter leur compte et les personnes autorisées à voir les vidéos qu’ils ont aimées. Cela permet aux parents de limiter un compte afin que seuls les amis de leur enfant puissent voir ce qu’ils ont fait. TikTok offre déjà la possibilité aux parents de désactiver ou de limiter les messages directs.

Il existe également de nouvelles restrictions de contenu. Les parents pourront désormais empêcher leur adolescent de rechercher des vidéos, des utilisateurs, des hashtags ou des sons, ce qui pourrait les empêcher de trouver certains contenus sur l’application. TikTok propose déjà à la fois un « mode restreint » censé masquer les vidéos inappropriées à l’âge et un outil de temps d’écran qui définit des limites de temps pour parcourir l’application.

Les options font toutes partie de la fonction de jumelage familial de TikTok. L’outil permet aux parents de se connecter au compte de leur enfant, puis de définir des limites. Le gros hic à tout cela est que les enfants devront l’accepter: TikTok fait en sorte qu’un adolescent puisse désactiver la fonctionnalité à tout moment, bien que les parents soient avertis lorsque cela se produit.

Pourtant, il s’agit d’un ensemble d’outils de plus en plus robuste pour les parents qui peuvent s’inquiéter de ce qui peut arriver sur une application aussi volumineuse. C’est également un signe que TikTok prend la sécurité des enfants plus au sérieux que son prédécesseur, Musical.ly, qui n’a pas réussi à gérer correctement les données et à obtenir le consentement parental pour les utilisateurs de moins de 13 ans, selon la Federal Trade Commission. TikTok a payé 5,7 millions de dollars pour régler les allégations.