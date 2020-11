La fin de Flash est prévue pour le 26 janvier dans Firefox

Firefox mettra fin au support de Flash le 21 janvier 2021, avec l’arrivée de la version 85 du navigateur.

La disparition terriblement lente de Flash est en cours depuis des années maintenant, mais nous approchons de la ligne d’arrivée. La prochaine société qui va mettre fin au support du logiciel d’Adobe est Mozilla, qui vient de confirmer que Firefox 84 serait la dernière version de son navigateur pour prendre en charge Flash.

Mozilla a été l’un des nombreux géants de l’Internet à avoir annoncé en 2017 des feuilles de route détaillant les plans pour se séparer de Flash. Dans l’article d’hier, il a écrit: « Le 26 janvier 2021, lorsque nous publierons Firefox version 85, il sera livré sans le support de Flash, améliorant ainsi nos performances et Sécurité. «

Mozilla travaille depuis un certain temps vers cet objectif final, ayant désactivé le plugin Flash par défaut l’année dernière. Firefox 84, la version finale pour prendre en charge le logiciel Adobe, arrive le 15 décembre 2020.

Il n’y aura pas de paramètres pour réactiver Flash dans Firefox 85 ou les versions futures, donc une fois qu’il est parti, il le sera pour de bon.

D’autres entreprises mettent en œuvre des plans qui verront Flash finalement consigné dans les livres d’histoire technologique. Le mois dernier, Microsoft a publié une mise à jour manuelle facultative qui supprime l’application de Windows 10 et l’empêche d’être réinstallée. La société de Redmond prévoit également de mettre fin au support. pour Flash dans Internet Explorer 11, l’ancienne version d’Edge et Edge alimenté par Chromium d’ici la fin de l’année.

Flash a été bloqué par défaut dans Chrome 76 de l’année dernière, Google a cessé d’afficher le contenu Flash dans les résultats de recherche en octobre dernier et il est déprécié du navigateur le plus populaire au monde en décembre. Ailleurs, Flash a été tué dans Safari 14 d’Apple et Facebook a supprimé son support il y a longtemps.