PlayStation 5 : Sony dévoile enfin le prix et la date de sortie

Après de longs mois d’attente et de suspens, Sony a enfin annoncé le prix et la date de sortie de la PlayStation 5.

Il semble que cela ait pris une éternité, mais Sony a finalement révélé les prix et la date de sortie de la PlayStation 5. La console standard coûtera 499 euros et la Digital Edition coûtera 399 €. Les deux consoles seront lancées le 12 novembre aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud. La France, le Royaume-Uni et le reste du monde devront attendre le 19 novembre 2020.

Sans surprise, Sony a choisi de fixer le prix de sa console pour correspondre à la Xbox Series X. La PlayStation 5 Digital Edition coûte 100 euros de plus que la Xbox Series S d’entrée de gamme de Microsoft.Cependant, à notre connaissance, le modèle PS5 de base de Sony est identique au moins standard. le lecteur optique. On ne peut pas en dire autant de la série S, qui a des spécifications plus faibles que la série X.

Microsoft prend une légère longueur d’avance sur les ventes avec sa date de sortie le 10 novembre, mais Sony s’est mis dans une position concurrentielle confortable, à la fois en termes de timing et de prix.

Pour ajouter à la valeur, Sony a également fait une annonce surprise pour les utilisateurs de PlayStation Plus. Non seulement la PS5 sera rétrocompatible, mais les abonnés Plus auront un accès immédiat à un catalogue de titres PlayStation 4 gratuitement.

Le nouvel avantage, appelé PlayStation Plus Collection, semble s’appliquer uniquement aux propriétaires de PS5. Il propose plusieurs titres AAA PS4, notamment God of War, Bloodborne, The Last of Us Remastered, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Resident Evil Biohazard, Days Gone, Jusqu’à l’aube, Detroit Become Human, et plus .

Sony n’en a pas dit plus à ce sujet, mais il semble que ce soit quelque chose vers laquel la société pourrait faire évoluer les jeux avec le temps. C’est un bel avantage et un stratagème marketing intelligent qui, espère Sony, lui donnera un avantage dans les ventes de consoles de nouvelle génération.