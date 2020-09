Elon Musk révèle la Tesla Model S Plaid, prévue pour fin 2021

Durant l’événement Battery Day, Elon Musk a révélé la Tesla Model S Plaid, une voiture avec 840 km d’autonomie et 1100 chevaux.

Lors du récent événement Battery Day de Tesla, le PDG Elon Musk a fait plusieurs annonces importantes concernant les futures technologies de batterie et les techniques de fabrication de ses véhicules électriques. Il a également révélé les spécifications de la prochaine Model S Plaid, qui est en cours de test depuis plusieurs mois et est maintenant disponible sur commande. Alors que l’étiquette de prix et le calendrier de livraison de cette variante nécessiteront des poches très profondes et de la patience, Elon a également déclaré qu’une Tesla compacte à faible coût et à grand volume avec un prix de 25 000 $ sera prête dans environ trois ans.

L’événement Battery Day de Tesla, en forme de drive-in, a vu les actionnaires de la société klaxonner chaque fois qu’Elon Musk faisait une annonce révolutionnaire ou passionnante. Le PDG a évoqué plusieurs avancées technologiques pour la société, notamment le développement de cellules de batterie internes qui offriront plus de puissance et d’autonomie, la mise en place d’une nouvelle usine de cathodes pour réduire les coûts de la chaîne d’approvisionnement ainsi que des mesures visant à éliminer l’utilisation de cobalt dans ses batteries.

Pour les propriétaires et les fans de la Model S, Musk a également partagé des détails sur la version Plaid qui affiche des caractéristiques très ambitieuses. En effet, selon le PDG, cette variante sera capable d’atteindre une vitesse de 320 km/h en plus de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2,1 secondes. Tesla promet que ces caractéristiques permettent à la voiture de parcourir 400 mètres en moins de 9 secondes depuis un départ arrêté.

Pour proposer de telles performances, le système de transmission a été revu. Exit le Dual Motor AWD, on y trouve désormais une transmission intégrale Tri-Motor déjà vue sur le fameux Cybertruck.

Les premières livraisons de la Tesla Model S Plaid sont prévues pour la fin de l’année 2021. La voiture est proposée à partir de 139 990 euros sur son site officiel, soit une augmentation de 39 000 euros comparé à une Model S Performance.