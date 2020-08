Trois mois après être devenu PDG, Kevin Mayer quitte TikTok

A peine trois mois après être devenu PDG, Kevin Mayer, ancien de chez Disney, quitte TikTok.

Trois mois seulement après avoir été nommé PDG mondial de TikTok, Kevin Mayer a annoncé sa démission. L’ancien dirigeant de Disney avait rejoint la société en mai pour superviser sa croissance aux États-Unis, en Inde et sur d’autres marchés mondiaux. Cependant, la pression du climat politique actuel semble trop forte.

TikTok a fait face à une forte adversité au cours des derniers mois. L’application a été interdite en Inde après une escarmouche à la frontière chinoise entre deux armées. Il a dû se retirer des boutiques d’applications de Hong Kong, et le président américain Donald Trump a récemment publié un décret qui pourrait interdire l’application dans le pays.

Dans une déclaration, Bytedance a remercié Mayer:



« Nous sommes conscients que la dynamique politique des derniers mois a considérablement changé la portée du rôle de Kevin et respectons pleinement sa décision. Nous le remercions pour son temps au sein de l’entreprise et lui souhaitons bonne chance. »

Dans une lettre, Mayer a déclaré qu’il était impressionné par l’entreprise, mais qu’il part maintenant car les changements de l’environnement politique forceront la restructuration de l’entreprise.

« Au cours des dernières semaines, alors que l’environnement politique a radicalement changé, j’ai mené une réflexion approfondie sur ce que les changements structurels de l’entreprise exigeront et ce que cela signifie pour le rôle mondial pour lequel je me suis engagé. Dans ce contexte, et comme nous comptons parvenir à une résolution très prochainement, c’est le cœur lourd que je tenais à vous faire savoir à tous que j’ai décidé de quitter l’entreprise.

Je veux être clair que cette décision n’a rien à voir avec l’entreprise, ce que je vois pour notre avenir ou la croyance que j’ai en ce que nous construisons. Yiming comprend ma décision et je le remercie pour son soutien à ce sujet. »

Mayer a ajouté que diriger une équipe mondiale était un point positif pour lui lorsqu’il a rejoint l’entreprise. Cependant, en raison des récentes actions de l’administration américaine, le rôle peut sembler différent, car un acheteur potentiel peut acheter certaines régions des opérations de l’application.