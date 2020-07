Google intégrera bientôt Chat, Meet, Rooms et bien plus dans Gmail

Google intégrera bientôt les fonctions Chat, Meet, Rooms et bien plus pour les utilisateurs de Gmail de G Suite.

Google fait de son mieux pour responsabiliser les travailleurs au milieu de la pandémie de Covid-19, et l’une des façons dont le géant de la technologie espère atteindre cet objectif consiste à apporter des modifications radicales à Gmail, pour les clients G Suite.

Ces changements ont été annoncés dans un billet de blog publié par Google plus tôt dans la journée. Dans la publication, Google expose son plan pour offrir aux clients un « meilleur domicile pour le travail » en regroupant plusieurs de ses principaux services de productivité sous la bannière de Gmail.

Dans un avenir proche, Chat, Rooms, Meet, Docs, Mail, etc. seront accessibles (dans une certaine mesure) à partir de la même interface Gmail pour les utilisateurs de G Suite.

Sur PC, ces différents outils s’afficheront sur le côté gauche de votre navigateur, vous donnant un accès rapide aux groupes (et à leurs fichiers et tâches associés), aux chats privés, ainsi qu’aux appels vocaux et vidéo. Sur mobile, ils apparaîtront dans une nouvelle barre de navigation en bas de votre écran.

À titre d’exemple de la façon dont ces services seront étroitement intégrés, vous pourrez envoyer un message rapide à un collègue en utilisant le chat dans la moitié gauche de votre écran et modifier simultanément un document sur la droite – tout en participant à une vidéoconférence via un fenêtre contextuelle (qui peut vous suivre d’un outil à l’autre).

Cela peut sembler un peu compliqué, mais Google espère que cet ensemble d’outils rationalisé permettra une expérience de travail à domicile plus pratique. Peut-être que cela permettra même à l’entreprise technologique de mieux rivaliser avec les équipes de Microsoft et de Slack.

On se ait pas quand ces nouvelles intégrations Gmail seront déployées pour la base d’utilisateurs G Suite générale. Cependant, vous pouvez vous inscrire pour être averti lorsqu’ils seront mis en ligne sur la page d’annonce officielle.