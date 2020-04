Le Xbox Game Pass atteint les 10 millions d’abonnés

Microsoft a indiqué que plus de 10 millions de personnes sont désormais abonnées à son service Xbox Game Pass.

Microsoft indique que plus de 10 millions de personnes sont désormais abonnées au Xbox Game Pass, son service d’abonnement offrant un accès à une sélection croissante de jeux PC et Xbox. Le service a été lancé en 2017 avec plus de 100 jeux Xbox pour 9,99 € par mois. Récemment, Microsoft a commencé à lancer une version PC du service, qui est actuellement disponible au prix de lancement de 4,99 € par mois. Microsoft propose également un abonnement groupé qui inclut l’accès aux jeux Xbox, aux jeux PC et à Xbox Live pour 14,99 € par mois.

Les statistiques ont été publiées dans le rapport sur les revenus du troisième trimestre 2020 de Microsoft hier après-midi, et c’est la première fois que nous voyons des chiffres référant au Xbox Game Pass. Microsoft affirme que les jeux en particulier « ont bénéficié d’un engagement accru » en raison du confinement appliqué dans de nombreux pays. Cela a conduit à un «engagement record», selon le chef des communications de Microsoft, Frank Shaw. Xbox Live a également vu près de 90 millions d’utilisateurs mensuels ce trimestre. Le service de streaming de jeux de Microsoft, Project xCloud, a touché «des centaines de milliers» d’utilisateurs actifs dans les sept pays où celui-ci est en test.

