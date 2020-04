La propagation des messages viraux WhatsApp a chuté de 70% en moins d’un mois

Dans sa lutte contre la désinformation, WhatsApp a fait savoir que la propagation des messages viraux a chuté de 70% en moins d’un mois sur sa plateforme.

WhatsApp est actuellement utilisé par plus de 2 milliards de personnes et utilise un chiffrement de bout en bout qui rend difficile pour Facebook de filtrer le contenu trompeur. Cependant, l’entreprise a choisi de limiter la capacité des utilisateurs à diffuser des messages viraux sur la plateforme, ce qui semble être un bon équilibre entre permettre aux gens de continuer à partager des informations et empêcher la diffusion du mauvais type d’informations à un grand nombre d’utilisateurs.

Plus tôt ce mois-ci, Facebook a introduit des limites plus strictes pour le partage de messages WhatsApp afin de freiner la propagation de la désinformation sur le Covid-19 et les fake news qui vont avec. Plus précisément, cela a rendu impossible pour tout utilisateur de partager des messages viraux avec plus d’un contact à la fois dans l’espoir qu’ils soient moins enclins à le faire si cela nécessite plus de travail.

Il s’avère que cela fonctionne dans la pratique, et WhatsApp a indiqué qu’il a vu une réduction de 70% du nombre de messages hautement transférés sur la plate-forme à l’échelle mondiale. Et par «hautement transféré», cela signifie tout message qui a déjà été transmis plus de cinq fois.

Facebook a introduit ces protections pour la première fois en 2018, lorsqu’il a limité le transfert de messages viraux à 20 et plus tard à cinq conversations à la fois, ce qui s’est traduit par une réduction de 25% de leur capacité à se propager sur la messagerie.

Tous les transferts ne sont pas mauvais, mais l’application n’a aucun moyen de savoir exactement ce que ses utilisateurs partagent dans les chats. Cependant, étant donné l’ampleur de WhatsApp, plus de deux milliards d’utilisateurs mensuels au moment de l’écriture, et une augmentation de 40% de l’activité globale, Facebook a choisi une solution sensée qui semble fonctionner.