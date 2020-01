Spotify lance des playlists pour les animaux de compagnie

Spotify lance un nouveau générateur de playlists qui promet de créer une playlist que vous et votre animal de compagnie apprécierez.

Spotify tient depuis longtemps à ajouter de nouvelles options de playlists pour sa vaste base d’utilisateurs. Que ce soit Discover Weekly, Release Radar, Your Daily Drive ou autres, le service propose constamment de nouvelles façons de vous garder à l’écoute, même lorsque vous n’avez rien de spécifique en tête. De temps en temps, la société adopte une approche plus expérimentale de la création de sa playlist algorithmique, créant une collection basée sur les réponses aux quiz, comme elle l’a fait avec Soundtrack Your Ride pour les roadtrips. Maintenant, Spotify vous donne un outil qui crée une playlist personnalisée pour la vraie star de votre vie: votre animal de compagnie.

Avec Pet Playlists, l’algorithme de Spotify compile une sélection de 30 chansons en fonction de vos réponses à quelques questions sur votre animal. Bien sûr, vos propres habitudes d’écoute sont également prises en compte. Si votre chat est très énergique, vous devriez obtenir des airs plus énergiques et optimistes. Si votre chien dort tout le temps, vous obtiendrez probablement une musique un peu plus douce. Vous commencez par sélectionner votre type d’animal de compagnie, puis utilisez une série de curseurs pour composer des détails sur leur personnalité. Téléchargez une photo et ajoutez son nom avant que la magie ne commence dans les coulisses.

La compagnie affirme avoir travaillé avec le musicologue David Teie, un violoncelliste qui joue avec l’American National Symphony Orchestra. Il a enregistré deux albums de musique pour chats ainsi que d’autres musiques spécifiques à l’espèce. Teie a apporté son expertise sur les préférences de chaque animal – oiseau, chat, chien, hamster et iguane. Les chiens, par exemple, n’aiment pas «la musique dans le registre inférieur» car cela pourrait être entendu comme une menace. Spotify dit que les connaissances de Teie ont été utilisées pour programmer l’algorithme, mais chaque liste de lecture est toujours générée sans contact humain.

Les résultats sont … intéressants. C’est aussi exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre: un mélange de votre activité récente. Même si les playlists pour animaux de compagnie ne vous donnent vraiment rien de nouveau en termes de création d’une playlist pour vous, au moins elles vous fourniront une distraction bienvenue pendant la journée de travail.